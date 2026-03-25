La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que su partido ya inició una investigación interna sobre el audio donde se escucha al congresista Alejandro Aguinaga supuestamente presionando para mantener a una funcionaria del Seguro Social de Salud (Essalud) de Lambayeque en su cargo.

En entrevista a Canal N luego de participar en la tercera fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que no puede pronunciarse sobre dicho caso hasta que la indagación determine los hechos.

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“Él, entiendo, ha hecho descargos no solamente a través de los medios de comunicación. Lo que nosotros hacemos cuando hay hechos de esta naturaleza, inmediatamente se apertura una investigación”, expresó.

“La investigación dentro de nuestro partido ya empezó; por lo tanto, no puedo pronunciarme hasta determinar los hechos. Prefiero esperar las conclusiones de la investigación”, agregó.

Presiones en Essalud

Como se recuerda, según un audio dado a conocer por el medio digital “La Pista Clave”, Aguinaga habría presionado a un gerente de Essalud de Lambayeque para evitar el cambio de una trabajadora afiliada a su partido.

Se trata de Mayder Vera González, terapeuta de profesión, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y afiliada a Fuerza Popular que ha conseguido cargos jefaturales en Essalud Lambayeque desde el 2022.

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Según la Nota N° 001230 de la Gerencia de la Red Lambayeque de Essalud, el 20 de octubre se propuso dar fin a los servicios de Vera y ser reemplazada por Eva Janeth Delgado Soto como jefa en la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque.

Dos semanas luego de emitido el documento que buscaba reemplazar a Mayder Vera, fue que llegó la llamada de Aguinaga. Según la fuente, el legislador se comunicó directamente con el gerente de Essalud que pretendía reemplazar a la funcionaria. El registro pudo ser grabado gracias a que la comunicación se puso en altavoz.

Efectos de la llamada

“No la saques”, se le escucha decir a Aguinaga hasta tres veces. El gerente lambayecano trata de darle calma diciéndole: “Mayder es del equipo. No te preocupes, ella es del equipo”. El congresista responde: “No, qué equipo. No me huevees, no la saques, no la saques”.

“Ahorita toditos, toditos están pegados con baba. Así que no hagas cambios ahorita que vas a (…) vas a mover el gallinero. Ahorita van a cambiar las cabezas (…) ¿cómo te voy a defender?”, añadió el parlamentario de Fuerza Popular, quien postula a la reelección.

Aguinaga remató su discurso diciendo: “No me estás apoyando con una persona que sabes que quiero”. El gerente responde finalmente: “ya, doctor, ya, de ahí conversamos”.

La Resolución de Gerencia General de Essalud Lambayeque N°456 – GG- ESSALUD-2026 dice textualmente: “Encargar a partir de la fecha a Mayder Vera Gonzales, el cargo de confianza de jefe de Oficina I, nivel Ejecutivo 5 de la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque”.

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El segundo párrafo remarca: “En tanto dure el presente encargo, la plaza asignada a la mencionada trabajadora será reservada”. El documento está firmado por el mismo gerente general de Essalud, Martín Colca Ccahuana, a quien le acaban de dar, por encargatura, la Gerencia de la Red Prestacional Sabogal.