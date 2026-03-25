Resumen

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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el audio que implica al congresista Alejandro Aguinaga. (Foto: Archivo GEC)
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el audio que implica al congresista Alejandro Aguinaga. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que su partido ya inició una investigación interna sobre el audio donde se escucha al congresista Alejandro Aguinaga supuestamente presionando para mantener a una funcionaria del Seguro Social de Salud (Essalud) de Lambayeque en su cargo.

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