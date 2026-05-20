La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la posibilidad de que Rafael López Aliaga, establezca acercamientos políticos con agrupaciones como Juntos por el Perú y Ahora Nación, y expresó su deseo de que eventualmente reconsidere su posición.

“Como lo dije, las puertas y puentes de diálogo están abiertos para todos. Entonces, ojalá que más adelante él recapacite, nosotros seguimos”, señaló Fujimori desde Chorrillos, donde realizó actividades proselitistas.

Las declaraciones se producen luego de que Rafael López Aliaga descartara públicamente respaldar la candidatura de Keiko Fujimori y dejara abierta la posibilidad de conversar políticamente con otros sectores del Congreso, entre ellos agrupaciones vinculadas a Roberto Sánchez y Alfonso López Chau.

#Voto2026 Keiko Fujimori, candidata a la presidencia: "No habrán alianzas partidarias, pero sí han habido muchos espacios de diálogo"



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La lideresa del fujimorismo aseguró que, aunque no se plantean alianzas partidarias formales, sí existen conversaciones con representantes de diversas fuerzas políticas con miras a construir consensos parlamentarios.

“No habrán alianzas partidarias, pero sí han habido muchos espacios de diálogo entre futuros senadores de Fuerza Popular y diputados de diferentes partidos políticos, de casi todos los partidos, por supuesto incluyendo también Renovación Popular”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la representación parlamentaria que tendría Fuerza Popular no sería suficiente para aprobar normas sin apoyo de otras bancadas, por lo que consideró necesario tender puentes desde ahora.

#Voto2026 Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, dijo que toma con prudencia los resultados de encuestas: "Estamos todavía, prácticamente, en un empate"



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“Fuerza Popular tiene 22 senadores y aproximadamente 40 diputados, por lo tanto sin el respaldo de otros grupos políticos no se podrá hacer nada”, manifestó.

Por otro lado, Keiko Fujimori también se refirió a las recientes encuestas electorales y señaló que su agrupación analiza los resultados “con prudencia”, debido a que considera que la contienda sigue siendo ajustada.

“Estamos todavía prácticamente en un empate”, indicó, tras anunciar una campaña nacional para convocar personeros de cara a la segunda vuelta electoral.