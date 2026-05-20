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Keiko Fujimori señaló que las puertas siguen abiertas para todos los partidos, incluido Renovación Popular.
Keiko Fujimori señaló que las puertas siguen abiertas para todos los partidos, incluido Renovación Popular.
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la posibilidad de que Rafael López Aliaga, establezca acercamientos políticos con agrupaciones como Juntos por el Perú y Ahora Nación, y expresó su deseo de que eventualmente reconsidere su posición.

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