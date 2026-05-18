La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que la propuesta de su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, de aumentar el sueldo mínimo es una medida “populista” e “irresponsable”.

Desde el mercado Belén del distrito de Santa Rosa, donde realizó un recorrido proselitista, señaló que los debates del 24 y 31 de mayo permitirán a la población sacar “mejores conclusiones” de cara a la segunda vuelta del 7 de junio.

“Hemos escuchado muchas medidas populistas, irresponsables también, como querer bloquear las agroexportaciones o meterse en el Banco Central de Reserva, sacar a Julio Velarde. Por eso son tan importantes los debates porque van a permitir a la población puedan sacar mejores conclusiones de este intercambio de ideas”, expresó.

Sobre un incremento del sueldo mínimo a S/1.500, como propuso Sánchez Palomino, Fujimori Higuchi remarcó que esa medida dependerá de las cifras del crecimiento económico y un balance entre los trabajadores y la micro y pequeña empresa.

“Con referencia a la propuesta del señor Roberto Sánchez, un aumento de la remuneración mínima vital lo puede lanzar cualquiera, el aplauso fácil no va a ser para nosotros una medida que vamos a utilizar para lanzar una propuesta así porque esas medidas tendrán que ser tomadas en un balance entre los trabajadores y la micro y pequeña empresa”, subrayó.

“Esto va a depender del crecimiento y la productividad de ambos, el Perú es un país de emprendedores. Por supuesto que tenemos que ir aumentando esto, eso será de manera paulatina, progresiva, responsable, pero va a depender de las cifras del crecimiento”, añadió.

Finalmente, Keiko Fujimori indicó que Roberto Sánchez “pierde autenticidad” cuando busca imitar la hoja de ruta del golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022), cuando lo que la gente quiere es “conocerlo a él” y para ello servirá el debate presidencial.

“Creo que el señor Roberto Sánchez, en su campaña de imitar toda la hoja de ruta y libreto del señor Pedro Castillo se equivoca y pierde autenticidad. Creo que la gente lo que quiere es conocerlo a él, no conocer una imitación de Pedro Castillo”, remarcó.

“La sede va a ser importante, el Centro de Convenciones es un centro moderno. Somos vecinos de San Borja, así que creo que va a ser oportuno”, sentenció.