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Keiko Fujimori también señaló que los debates del 24 y 31 de mayo permitirán a la población sacar “mejores conclusiones” de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori también señaló que los debates del 24 y 31 de mayo permitirán a la población sacar “mejores conclusiones” de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que la propuesta de su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, de aumentar el sueldo mínimo es una medida “populista” e “irresponsable”.

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