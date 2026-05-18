La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que las puertas de su partido “están siempre abiertas para quienes quieran dialogar” de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales, incluyendo al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Desde el mercado Belén del distrito de Santa Rosa, reiteró que no piensa pelear con López Aliaga y que si el exalcalde de Lima no quiere dialogar antes del balotaje contra su contendor de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, “habrá que respetar su decisión”.

“Como he dicho desde la primera vuelta, yo no me voy a pelear con Rafael López Aliaga. Agradezco que haya dicho que no hay que votar en blanco, viciado y que no hay que votar por el comunismo”, expresó.

“Él tendrá sus tiempos, las puertas de nuestro partido están siempre abiertas para quienes quieran dialogar y si no lo quiere hacer, bueno, habrá que respetar su decisión”, agregó Fujimori Higuchi.

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La lideresa de Fuerza Popular también enfatizó que no está negando la posibilidad de diálogo con nadie y que, en lo personal, ha saludado a varios candidatos presidenciales. También reveló que sus electos senadores y diputados están dialogando con representantes de otros partidos, incluyendo Renovación Popular.

“No voy a hacer más comentarios, creo que las cosas, los intercambios de ideas, la futura agenda del Perú que tiene que ver con orden, con seguridad, con crecimiento económico, con educación y con salud, hay muchas coincidencias y eso es saludable”, subrayó.

“Respeto la postura del señor López Aliaga, pero en el momento que quiera dialogar, las puertas del partido están siempre abiertas”, sentenció Keiko Fujimori.

Descarta diálogo

Como se recuerda, consultado sobre si anunciará un eventual apoyo a la candidata presidencial de Fuerza Popular, que pasó a la segunda vuelta, López Aliaga dijo que no lo hará y reiteró sus dudas sobre el respaldo que ella y Roberto Sánchez recibieron en la primera vuelta.

“No (anunciaré un apoyo a Keiko Fujimori), porque tengo mis graves dudas sobre esto (las elecciones). Este proceso es muy raro porque dentro de esa serie de 900K se benefician a dos personas: a Roberto Carlos (sic) y a K. Quiero terminar esto, que me digan sí o no”, acotó.

“Tú no puedes endosar. Yo he dicho claramente: voten en conciencia. Yo tengo votos de todo tipo, entonces no puedo obligar a nadie”, añadió en entrevista con el programa “Sin Medias Tintas” de Latina.