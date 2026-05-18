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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a un posible diálogo con el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. (Foto: GEC)
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a un posible diálogo con el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que las puertas de su partido “están siempre abiertas para quienes quieran dialogar” de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales, incluyendo al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

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