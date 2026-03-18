La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que la salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien fue sucedida en el cargo por Luis Arroyo, es “sorprendente” y “lamentable”.

Desde Ayaviri, Puno, donde viene realizando un recorrido proselitista, señaló que su bancada parlamentaria esperaba escuchar la exposición de Miralles sobre su plan de trabajo y luego tomar una decisión sobre si otorgaba o no el voto de confianza.

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“Sorprendente, lamentable el habernos enterado de esta renuncia. Nosotros esperábamos que se presentara el Gabinete el día de hoy y que sustentara su plan de trabajo”, expresó a Canal N.

“Nosotros lo que decíamos, y lo que hemos hecho siempre a lo largo de los diferentes años y cuando cada Gabinete se presenta, es escuchar y luego de escuchar tomar esa decisión”, agregó.

Fujimori Higuchi lamentó esta situación y dijo que esto se pudo evitar si el entonces mandatario José Jerí no hubiese sido censurado por el Congreso y otras bancadas no hubiesen adelantado su postura en contra del voto de confianza.

“Creo que esto ha ocurrido por dos razones: primero, esto se pudo evitar si el presidente Jerí no era vacado ni cesado del cargo. Lo segundo es que es lamentable que haya grupos políticos que hayan adelantado una votación en contra sin antes”, subrayó.

“Lo que nosotros ahora esperamos es que se presente el nuevo Gabinete para ver sobre todo los temas de seguridad ciudadana, que tanto está matando a las personas. De eso conversaremos más adelante”, sentenció.

Como se recuerda, el último martes 17 de marzo, el presidente José María Balcázar tomó juramento de Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo titular del Consejo de Ministros, en reemplazo de Denisse Miralles, cuya gestión culminó tras apenas 21 días en funciones.

Arroyo, quien hasta ayer se desempeñaba como ministro de Defensa, es general de División en retiro del Ejército del Perú, integrante de la promoción 1981 “Héroes de Tacna y Arica”, recopiló el Diario Oficial El Peruano.