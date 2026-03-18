Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el nuevo Gabinete Ministerial de Luis Arroyo. (Foto: GEC)
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el nuevo Gabinete Ministerial de Luis Arroyo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que la salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien fue sucedida en el cargo por Luis Arroyo, es “sorprendente” y “lamentable”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.