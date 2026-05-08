Resumen

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(Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)
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Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que apelarán desde su partido la sanción impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la cual consideró como un mal uso de los recursos públicos para pagar pasajes de la militancia a supuestas “capacitaciones”.

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