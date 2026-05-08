La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que apelarán desde su partido la sanción impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la cual consideró como un mal uso de los recursos públicos para pagar pasajes de la militancia a supuestas “capacitaciones”.

En declaraciones a la prensa, Fujimori calificó a la oficina electoral como una institución que se encuentra actualmente “desacreditada” y expresó su confianza en que podrán revertir la multa.

“Lo único que podemos decir es que todo esto va a ser apelado. Aquí el tema de fondo tiene que ver con el tipo de capacitaciones que se le da a la militancia. Ellos sostienen que esto tiene que ser muy estricto y de manera presencial. Yo creo que las herramientas tecnológicas, la redes sociales, permiten que las capacitaciones a toda la militancia, se trate del partido que se trate, se puedan utilizar estas herramientas que son mucho más amplias y nos permiten llegar a muchas más personas”, explicó.

“Esto se va a apelar y seguro que vamos a ganar”, agregó.

La ONPE sancionó al partido Fuerza Popular por el uso indebido de fondos públicos con una multa de 36 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a 198 mil soles, además de ordenar el recorte del 50% del financiamiento público directo para la agrupación. El jefe interino Bernardo Pachas firmó el documento que impone esta penalidad.

El organismo detectó una infracción muy grave a la Ley de Organizaciones Políticas porque Fuerza Popular destinó recursos estatales a fines ajenos a la formación política autorizada. El monto total del dinero utilizado de forma irregular suma 143.037 soles.

El fujimorismo gastó 27.927 soles en un supuesto viaje académico a California que incluyó actividades turísticas. También pagó 15.072 soles por otro programa en Europa que consistió en un retiro espiritual con visitas a viñedos y catas de vino. El ente electoral determinó que estos rubros no capacitan a los miembros del partido.

La organización destinó 100 mil soles a una maestría en gestión pública que termina en febrero de 2027. La ONPE rechazó este desembolso porque el beneficio educativo ocurrirá cuando el partido ya no reciba dinero estatal. Asimismo la resolución identificó el pago de intereses moratorios por deudas telefónicas y aportes previsionales. Estos montos tampoco cumplen los fines permitidos por la normativa vigente.