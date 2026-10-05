La presidenta Keiko Fujimori señaló que trabajará con quien el JNE declare ganador de las Elecciones Municipales. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori señaló que trabajará con quien el JNE declare ganador de las Elecciones Municipales. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que el Gobierno trabajará de manera coordinada con las autoridades que sean proclamadas ganadoras de las Elecciones Regionales y Municipales, sin tomar en cuenta su filiación política.

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