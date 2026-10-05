La presidenta Keiko Fujimori afirmó que el Gobierno trabajará de manera coordinada con las autoridades que sean proclamadas ganadoras de las Elecciones Regionales y Municipales, sin tomar en cuenta su filiación política.

Durante una actividad en San Juan de Lurigancho, donde entregó más de 320 títulos de propiedad, la mandataria también pidió esperar los resultados oficiales de los comicios debido a las diferencias registradas entre los primeros reportes electorales.

“ Ayer ha sido un día importante para nuestro país porque los alcaldes y futuros gobernadores ayudan a llevar mejores servicios a los ciudadanos ”, señaló.

Fujimori remarcó que su administración trabajará con las autoridades que sean reconocidas oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“ Vamos a trabajar de la mano, no voy a mirar colores políticos porque tenemos que trabajar como un equipo ”, sostuvo.

#EnVivo Keiko Fujimori, presidenta: Lo que me preocupa de las segundas vueltas en regiones es que el proceso de transición de los gobernadores salientes y de los nuevos será bastante corto. Apelo a que la entrega sea de manera más rápida sobretodo donde El Niño va a afectar Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 5, 2026

La presidenta explicó que se ha registrado una diferencia entre los resultados de boca de urna y el conteo rápido, por lo que consideró necesario esperar con “mucha responsabilidad y prudencia” el resultado final de las elecciones municipales.

En ese sentido, pidió Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular, y al postulante a la alcaldía de Lima Francis Allison, esperar los resultados.

“Trabajaré con las autoridades que salgan elegidas, que el JNE declare como ganador”, afirmó.

“ Creo que el señor Rafael Lopez Aliaga y Francis Allison son demócratas, a ambos los conozco y creo que ambos deberían esperar con esa responsabilidad que los ciudadanos de Lima esperan. Sea quien sea el ganador creo que trabajará muy bien por nuestra capital ”, agregó.

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Regiones

Asimismo, Fujimori expresó su preocupación por el corto periodo que tendrán algunas regiones para realizar la transferencia de gestión, debido a que en determinados casos será necesaria una segunda vuelta electoral.

“Me preocupa que el proceso de entrega de los gobernadores que están saliendo y de transición de los nuevos que van a entrar, el proceso va a ser bastante corto”, indicó.

Ante ello, pidió a los actuales gobernadores regionales comenzar desde ahora a preparar la transferencia de gestión, especialmente en las zonas que podrían verse afectadas por el fenómeno El Niño.

“Desde ya, cuenten con el apoyo del Gobierno central para hacer transiciones rápidas, céleres, y que puedan tomar las responsabilidades de manera eficiente”, manifestó.