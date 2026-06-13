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Keiko Fujimori dijo que la dirigencia de Juntos por el Perú debe leer el reglamento y las leyes antes de pedir recuento de votos. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Keiko Fujimori dijo que la dirigencia de Juntos por el Perú debe leer el reglamento y las leyes antes de pedir recuento de votos. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, respondió al pedido que hizo Roberto Sánchez para que haya un recuento total de votos de la segunda vuelta, y dijo que solo puede proceder este tipo de acciones ante actas que fueron observadas y por decisión de las autoridades electorales.

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