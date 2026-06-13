Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, respondió al pedido que hizo Roberto Sánchez para que haya un recuento total de votos de la segunda vuelta, y dijo que solo puede proceder este tipo de acciones ante actas que fueron observadas y por decisión de las autoridades electorales.

“La democracia está basada en reglas, normas, leyes y la Constitución. Solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas. ¿Quién puede observar un acta? Solo la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) dirigida por la ONPE. Hay 1,500 actas que van a ser probablemente recontadas. ¿Quién lo define? Los Jurados Electorales Especiales, dirigidos por el JNE", dijo este sábado ante la prensa.

La lideresa fujimorista destacó que son las autoridades electorales las que solicitan un recuento de votos y quienes finalmente usan esta vía para determinar la votación final de la segunda vuelta.

“Yo creo que lo que ha faltado por parte de Juntos por el Perú es leer mejor la ley y el reglamento, pero está muy claro en el reglamento, en el artículo 10 de la Ley Electoral. Ahí creo que pueden dilucidar lo que corresponde esperar”, explicó para luego reiterar que ella está dispuesta a dialogar con todos los excandidatos presidenciales, “sobre todo con el señor Roberto Sánchez”.

Keiko Fujimori dijo que la dirigencia de Juntos por el Perú debe leer el reglamento y las leyes antes de pedir recuento de votos. (Foto: César Campos / @photo.gec)

En otro momento, la candidata presidencial expresó su preocupación por la convocatoria de marchas, tanto denunciado supuestas irregularidades como a favor de defender los resultados del conteo de votos. Insistió en que todos tienen derecho a protestar según la Constitución pero que hay que “tomar con mucha cautela las razones”.

“Hay que ser absolutamente respetuosos de otros ciudadanos y de la propiedad privada”, concluyó para luego expresar su confianza en que la policía impedirá enfrentamientos entre ambos grupos.