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Keiko Fujimori en el día postelectoral. Foto: Violeta Ayasta / GEC
Keiko Fujimori en el día postelectoral. Foto: Violeta Ayasta / GEC
Por Martín Calderón

La jornada postelectoral de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) transcurrió este lunes 8 entre coordinaciones internas y reportes, mientras el país sigue pendiente de los avances de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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