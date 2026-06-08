La jornada postelectoral de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) transcurrió este lunes 8 entre coordinaciones internas y reportes, mientras el país sigue pendiente de los avances de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La candidata presidencial acudió a su local de campaña en el distrito de San Isidro. Desde allí, supervisó el trabajo del equipo de personeros encargado de realizar un conteo paralelo de los votos.

Previamente, señaló desde las inmediaciones de su casa, en San Borja: “Hago un llamado a que los personeros —ya no los de mesa, sino los personeros legales, de los cuales tenemos más de cien desplegados en todo el Perú— van a tener que pelear, analizar, cada una de estas actas. Vamos a tener que esperar y respetar los resultados, sea cual sea el ganador”.

Fujimori también mandó una señal de reconciliación política, al asegurar: “El resultado, sin duda, muestra una gran división de los peruanos, pero nos corresponde a ambos partidos políticos y a todos sus dirigentes empezar, luego del resultado final, a tender los puentes correspondientes”.

Incluso señaló que el nuevo escenario exigirá conversaciones entre todas las fuerzas representadas en el Congreso. “Creo que todos los líderes políticos que tenemos partidos representados en el Parlamento tenemos que dialogar, incluyendo a todas las fuerzas y todas las ideologías. Ese es el mandato que los peruanos nos han dado y es lo que nos va a corresponder”, dijo.

Verificación

Tras sus declaraciones, Fujimori se dirigió a la sede partidaria de San Isidro para monitorear el trabajo de recopilación y verificación de actas. La tarea está a cargo de Luis Dyer, responsable de la red nacional de personeros de Fuerza Popular.

Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, coordina directamente con Keiko Fujimori las acciones del partido tras la segunda vuelta. Violeta Ayasta / GEC

Según dijo Dyer en conferencia de prensa, el partido desplegó más de 90 mil personeros durante el domingo y ahora se encuentra procesando la información obtenida en cada mesa de sufragio.

“Estamos recuperando las actas impresas, las actas papel. Eso nos da la garantía de que todo lo que se está contabilizando en la ONPE, también nosotros lo tenemos. Hoy, en este momento, se están haciendo centros de acopio en todas las regiones”, señaló.

Dyer dijo que Fuerza Popular detectó 18 incidencias en cédulas marcadas a nivel nacional durante las elecciones del último domingo. Añadió que en Puno se registraron dos incidentes en centros de votación donde no se permitió el ingreso de los personeros de mesa del partido, por lo que se hizo la denuncia respectiva.

No obstante, el fujimorismo señaló que, a nivel general, el proceso electoral se desarrolló con normalidad.

Las actas que aún faltan

Mientras Fuerza Popular realiza su propio conteo, la ONPE mantiene el procesamiento de actas provenientes de las zonas más alejadas del país.

El funcionario Odilón Choque, asistente de Monitoreo y Control de Procesos de la entidad, informó que de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas a nivel nacional, 109 ya concluyeron el traslado del material electoral hacia los centros de cómputo. Sin embargo, precisó que todavía quedan pendientes 17 oficinas ubicadas en zonas de difícil acceso.

Según explicó, las condiciones meteorológicas adversas han dificultado las operaciones de transporte en algunos sectores de la Amazonía y otras regiones alejadas.

Choque señaló que no es posible determinar con exactitud cuándo culminará el traslado. Esto debido a que la operación depende de las condiciones climáticas y de las garantías de seguridad para el transporte de las actas.

Paralelamente, la ONPE informó que ya comenzaron a llegar las actas procedentes del extranjero. Precisamente estas actas son algunas de las que Fujimori señaló que seguirá con especial atención desde el centro de operaciones de Fuerza Popular.

La autoridad electoral también informó que el cómputo definitivo no depende únicamente de la llegada de las actas. Otro factor clave son las actas observadas, documentos que presentan inconsistencias o errores materiales y que deben ser revisados por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Más información

Durante la jornada, Keiko Fujimori sostuvo coordinaciones con sus candidatos a las vicepresidencias de la República, Luis Galarreta y Miguel Torres, desde el local en San Isidro.

En la sede partidaria también estuvo el coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli.