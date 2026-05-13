Resumen
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Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, realizó actividades de campaña en Piura este miércoles, donde aseguró que por los pueblos que ella ha visitado en esta región pasaron muchos “candidatos mentirosos” y que en los últimos 25 años ha gobernado el “antifujimorismo.
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