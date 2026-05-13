Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, realizó actividades de campaña en Piura este miércoles, donde aseguró que por los pueblos que ella ha visitado en esta región pasaron muchos “candidatos mentirosos” y que en los últimos 25 años ha gobernado el “antifujimorismo.

“Durante muchos años hemos pasado por escuchar a tanto candidato mentiroso que luego se convertía en presidente y les daba amnesia, se olvidaban de sus promesas, se olvidaban de su pueblo y miren ahora dónde están. Yo no he sido presidenta todavía, durante los últimos años ha gobernado el antifujimorismo, ¿y qué han hecho en estos años?“, reclamó.

La lideresa de Fuerza Popular expresó durante este mitin en Piura su agradecimiento por el recibimiento, su alegría y también su sensación de “tristeza de tantos años de abandono”, en alusión a que durante el gobierno de su padre, el fallecido Alberto Fujimori, se vendían “hasta mil jarrones por mes y eso es maravilloso porque generaba puestos de trabajo”.

En esa línea, Fujimori pidió apoyo a sus simpatizantes para que se inscriban como personeros de Fuerza Popular en la segunda vuelta de las elecciones a realizarse en junio, y que así regresaría a Piura “como la presidenta del Perú”.

“Estoy segura que vamos a poder lograr este triunfo. ¿Pero qué significa que volvamos a ocupar el sillón presidencial? Esta elección no se trata de mí, se trata de ustedes, del rumbo que queremos darle a nuestro país", resaltó la candidata.