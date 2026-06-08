Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, dijo que espera con tranquilidad los resultados oficiales de la segunda vuelta que se llevó a cabo este 7 de junio, y resaltó que la labor de los personeros legales de su partido será importante, tras reiterar que las cifras finales se tendrán que respetar.

“Creo que tenemos que esperar hasta el final. Cada acta va a ser muy importante, así que creo que lo que corresponde en estos momentos es paciencia y mucha serenidad”, dijo este lunes al salir de su domicilio en San Borja.

Keiko Fujimori aseguró que esperará los resultados finales y monitoreará el avance de las actas juntos a personeros legales. (Violeta Ayasta / @photo.gec)

“Hago un llamado a los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales que tenemos más de 100 desplegaos en todo el Perú. Van a tener que pelear, analizar cada una de estas actas y vamos a tener que ver y respetar los resultaos, sean cuales sean”, resaltó.

En sus primeras declaraciones del día después de la segunda vuelta, la lideresa de Fuerza Popular expresó estar tranquila y contenta además de agradecida por el apoyo.

Keiko Fujimori insistió en que estará monitoreando el avance del conteo de actas y el procesamiento de estas junto a personal de su partido y de los personeros legales. “Una de mis características es mi calma, y mi serenidad, así que vamos a esperar hasta el último y eso espero de todos los peruanos”.

En otro momento, la candidata de Fuerza Popular advirtió que los resultados que se conocen a través de los primeros avances y conteos rápidos revelan una “gran división de los peruanos”.

“Nos corresponde a ambos partidos políticos y a todos sus dirigentes empezar, luego del resultado final, a tender los puentes correspondientes. De nuestro lado hay toda la predisposición”, aseguró.