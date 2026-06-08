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Keiko Fujimori aseguró que esperará los resultados finales y monitoreará el avance de las actas juntos a personeros legales. (Violeta Ayasta / @photo.gec)
Keiko Fujimori aseguró que esperará los resultados finales y monitoreará el avance de las actas juntos a personeros legales. (Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, dijo que espera con tranquilidad los resultados oficiales de la segunda vuelta que se llevó a cabo este 7 de junio, y resaltó que la labor de los personeros legales de su partido será importante, tras reiterar que las cifras finales se tendrán que respetar.

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