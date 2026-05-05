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Keiko Fujimori adelanta que Fuerza Popular supervisará la auditoría anunciada por el JNE. Foto: Antonio Melgarejo / GEC)
Keiko Fujimori adelanta que Fuerza Popular supervisará la auditoría anunciada por el JNE. Foto: Antonio Melgarejo / GEC)
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La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) afirmó este martes 5 que todos los votos deben ser contabilizados sin excepciones, en referencia a los pedidos de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) para anular los resultados de las mesas con numeración especial, correspondientes a la serie 9000.

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