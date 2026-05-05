La candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) afirmó este martes 5 que todos los votos deben ser contabilizados sin excepciones, en referencia a los pedidos de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) para anular los resultados de las mesas con numeración especial, correspondientes a la serie 9000.

La lideresa del fujimorismo también cuestionó el despliegue de personas que realizó Renovación Popular en la jornada del 12 de abril.

“Todos los votos tienen que contabilizarse. Creo que en el caso de Renovación Popular, lo que a ellos le faltó fue mayor cantidad de personeros”, dijo en diálogo con la prensa, durante una actividad proselitista en Loreto.

López Aliaga ha solicitado la anulación de los resultados de esas mesas argumentando supuestas irregularidades en el conteo de votos.

Supervisará la auditoría

Por otro lado, Fujimori adelantó que su partido enviará representantes para supervisar la auditoría al proceso electoral del 12 de abril, anunciada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Nosotros tenemos personeros legales y personeros técnicos [...]. De cara a una auditoría, imagino que todos los partidos que hemos participado estaremos autorizados para enviar estos personeros técnicos, y por supuesto que desde Fuerza Popular enviaremos a los representantes que correspondan”, declaró.

El JNE ha dispuesto una auditoría integral al proceso electoral de la primera vuelta tras las fallas logísticas de la ONPE y las denuncias de un supuesto fraude electoral realizadas por López Aliaga sin pruebas contundentes.

El pasado lunes 4, Fujimori había manifestado su respaldo a la decisión del JNE. “Estoy de acuerdo con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de hacer una auditoría a todo el proceso de la ONPE”, indicó entonces.

También planteó la conveniencia de contar con auditores internacionales.

Marca distancia

En otro momento, Fujimori se alejó de declaraciones del candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), luego de que se difundiera un video en el que este habla de construir “un proyecto político e histórico de aquí a 30 años”, durante una actividad realizada en el 2025 junto a Antauro Humala.

Al mismo tiempo, respondió a versiones que circulan en redes sociales sobre sus propias intenciones de permanencia en el poder.

“He escuchado en las redes sociales que se especula que Keiko quiere quedarse más tiempo. Quiero ser muy clara: si llego a ser presidenta del Perú, será solo por cinco años. Pero a uno de los candidatos que está peleando por el segundo lugar se le ha escuchado hablar de un proyecto político de 30 años con Antauro Humala. Ahí hay una gran diferencia”, dijo.

Los comentarios en las redes sociales surgieron luego de que Keiko Fujimori señalara su intención de gobernar “como lo hizo su padre”. El exmandatario Alberto Fujimori ejerció la presidencia durante dos periodos consecutivos, entre 1990 y el 2000, y posteriormente intentó prolongar su mandato por cinco años adicionales, pero renunció tras revelarse los casos de corrupción de su gobierno.

No obstante, durante su visita a Loreto, Keiko Fujimori apeló nuevamente a la figura de su padre como parte de su estrategia de campaña. “Nos han relatado el recuerdo que tienen de mi padre…”, comentó ante simpatizantes

Inicio de la “Ruta de la Amazonía”

La presencia de Fujimori en Loreto marcó el inicio de la denominada por su equipo de campaña como la “Ruta de la Amazonía”. Esta iniciativa contempla visitas a comunidades indígenas y localidades de la selva peruana en busca de respaldo electoral.

La candidata busca posicionar su mensaje en temas como desarrollo regional, acceso a servicios básicos y seguridad, e intenta conectar con demandas específicas de las poblaciones amazónicas.