La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a las declaraciones del dirigente de su partido Miguel Torres —quien además integra su plancha presidencial— sobre la destitución del exmandatario Pedro Castillo y remarcó que su salida del poder respondió a las denuncias por corrupción y al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Quienes recordamos esos momentos, y tenemos los informes periodísticos sobre lo que ocurría en Sarratea, todas las denuncias y evidencias de corrupción y el intento de golpe de Estado. Lo que ocurrió fue una reacción de toda la sociedad civil en su conjunto y eso es lo que hay que resaltar; lo demás son exageraciones ”, afirmó Fujimori ante la prensa.

También se refirió a la postura adoptada por el excandidato Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quien dio a conocer que votará viciado. Dijo que Nieto y los dirigentes de su agrupación tienen total libertad de anunciar su voto.

La candidata Keiko Fujimori aseguró que se comprará "el pleito de recuperar el orden de nuestro país". Foto: Fernando Sangama/GEC

“Desde nuestro lado, nosotros vamos a seguir tendiendo los puentes de diálogo con los dirigentes de ese partido y de los demás partidos con los que se vienen ya conversando”, remarcó.

Reunión con transportistas en San Juan de Lurigancho

Al ser consultada sobre las afirmaciones del candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien la responsabilizó por los actuales índices de criminalidad en el país, Fujimori indicó que “eso es absolutamente falso”.

“ El que ha gobernado es Pedro Castillo, el señor del sombrero a quien él imita, y luego ha gobernado la señora Boluarte, que era miembro también del partido que estaba a su lado ”, respondió.

Las declaraciones se dieron tras la reunión que sostuvo con diversos dirigentes y conductores del gremio de transportistas, en San Juan de Lurigancho. La cita tuvo como objetivo escuchar las demandas del sector, que ha sido duramente golpeado por las mafias extorsivas.

En lo que va del año 2026, se han reportado al menos seis asesinatos, crímenes relacionados a extorsiones, según las investigaciones. Foto Fernando Sangama/GEC

Aseguró que, en un eventual gobierno suyo, “las empresas de comunicaciones tendrán que colaborar para saber quiénes son miembros de las mafias”. “Vamos a enfrentar a estas lacras sociales; yo me compro el pleito de recuperar el orden de nuestro país”, aseveró.

Entre agosto del 2024 y diciembre de 2025, según reportes del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, solo en Lima Metropolitana y Callao se registraron 125 atentados contra transportistas, 93 personas fallecidas y 76 lesionadas.