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También se refirió a la postura adoptada por el excandidato Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quien dio a conocer que votará viciado. Dijo que Nieto y los dirigentes de su agrupación tienen total libertad de anunciar su voto. Foto: Fernando Sangama/composición GEC
También se refirió a la postura adoptada por el excandidato Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quien dio a conocer que votará viciado. Dijo que Nieto y los dirigentes de su agrupación tienen total libertad de anunciar su voto. Foto: Fernando Sangama/composición GEC
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a las declaraciones del dirigente de su partido Miguel Torres —quien además integra su plancha presidencial— sobre la destitución del exmandatario Pedro Castillo y remarcó que su salida del poder respondió a las denuncias por corrupción y al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

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