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Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados que la colocan en la segunda vuelta presidencial frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofreció un pronunciamiento orientado a captar el respaldo de sectores políticos y ciudadanos que no votaron por ella en la primera vuelta.
Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados que la colocan en la segunda vuelta presidencial frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofreció un pronunciamiento orientado a captar el respaldo de sectores políticos y ciudadanos que no votaron por ella en la primera vuelta.
“Esta elección no se trata de mí, ni de una disputa entre ideologías, entre Lima y regiones, ni del fujimorismo contra el antifujimorismo. Esta elección se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden”, sostuvo Fujimori ante los medios.
“Sé que muchos votaron por otras opciones en primera vuelta. A ustedes los convoco a trabajar en unidad para lograr objetivos transversales a colores políticos. Hoy los convoco a transformar el miedo y la decepción en acción y esperanza”, agregó.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) May 17, 2026
Keiko Fujimori se pronuncia tras proclamación de resultados oficiales del JNE.
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Acompañada de Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres, Fujimori Higuchi inició su intervención haciendo referencia a supuestas irregularidades registradas durante el proceso electoral y recordó las denuncias formuladas por su agrupación tras las elecciones presidenciales del 2021.
“Lamentablemente, estas elecciones no han estado ajenas a irregularidades, como también sucedió en el 2021. Hace cinco años venimos peleando por conocer la verdad. Hemos acudido a todas las instancias posibles y aún estamos a la espera de las actas de esa elección”, afirmó.
En esa línea, señaló que las presuntas irregularidades “no solo dañan a un partido político, sino a la democracia y a cada uno de los peruanos”, aunque aseguró que su agrupación continuará participando activamente en el proceso electoral.
“Aprendimos que el mejor plan frente a estas situaciones es más democracia, más participación, más equipo y más personeros”, manifestó.
Fujimori también convocó a la ciudadanía a involucrarse directamente en la defensa del voto durante la segunda vuelta y pidió el acompañamiento de organismos internacionales de observación electoral.
“Este partido se juega en la cancha. Por esa razón hacemos un llamado a cuidar nuestra democracia y nuestro futuro. Convocamos a miles de peruanos para que el día de la elección cada mesa cuente con un defensor de la democracia”, expresó.
Proclamación de resultados
A poco más de un mes de haberse realizados las elecciones de primera vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó la proclamación de los resultados e hizo oficial que los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la segunda vuelta el domingo 7 de junio.
Durante la ceremonia, realizada en la sede de Jesús María de la entidad electoral, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, detalló el número de voto y las ubicaciones que obtuvieron los 35 candidatos presidenciales.
Fujimori Higuchi obtuvo el 17,192% de los votos válidos, mientras que Sánchez el 12,039%. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se quedó fuera del balotaje por 21,209 votos.