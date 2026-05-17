Resumen

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Keiko Fujimori brindó su primer pronunciamiento sobre los resultados oficiales. La lideresa de Fuerza Popular aseguró que el nuevo proceso electoral definirá si el país continúa en una etapa de crisis o apuesta por recuperar la estabilidad. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Keiko Fujimori brindó su primer pronunciamiento sobre los resultados oficiales. La lideresa de Fuerza Popular aseguró que el nuevo proceso electoral definirá si el país continúa en una etapa de crisis o apuesta por recuperar la estabilidad. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados que la colocan en la segunda vuelta presidencial frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofreció un pronunciamiento orientado a captar el respaldo de sectores políticos y ciudadanos que no votaron por ella en la primera vuelta.

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