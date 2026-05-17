Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados que la colocan en la segunda vuelta presidencial frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofreció un pronunciamiento orientado a captar el respaldo de sectores políticos y ciudadanos que no votaron por ella en la primera vuelta.

“Esta elección no se trata de mí, ni de una disputa entre ideologías, entre Lima y regiones, ni del fujimorismo contra el antifujimorismo. Esta elección se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden”, sostuvo Fujimori ante los medios.

“Sé que muchos votaron por otras opciones en primera vuelta. A ustedes los convoco a trabajar en unidad para lograr objetivos transversales a colores políticos. Hoy los convoco a transformar el miedo y la decepción en acción y esperanza”, agregó.

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Keiko Fujimori se pronuncia tras proclamación de resultados oficiales del JNE.



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Acompañada de Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres, Fujimori Higuchi inició su intervención haciendo referencia a supuestas irregularidades registradas durante el proceso electoral y recordó las denuncias formuladas por su agrupación tras las elecciones presidenciales del 2021.

“Lamentablemente, estas elecciones no han estado ajenas a irregularidades, como también sucedió en el 2021. Hace cinco años venimos peleando por conocer la verdad. Hemos acudido a todas las instancias posibles y aún estamos a la espera de las actas de esa elección”, afirmó.

En esa línea, señaló que las presuntas irregularidades “no solo dañan a un partido político, sino a la democracia y a cada uno de los peruanos”, aunque aseguró que su agrupación continuará participando activamente en el proceso electoral.

“Aprendimos que el mejor plan frente a estas situaciones es más democracia, más participación, más equipo y más personeros”, manifestó.

Fujimori también convocó a la ciudadanía a involucrarse directamente en la defensa del voto durante la segunda vuelta y pidió el acompañamiento de organismos internacionales de observación electoral.

“Este partido se juega en la cancha. Por esa razón hacemos un llamado a cuidar nuestra democracia y nuestro futuro. Convocamos a miles de peruanos para que el día de la elección cada mesa cuente con un defensor de la democracia”, expresó.

Proclamación de resultados

A poco más de un mes de haberse realizados las elecciones de primera vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó la proclamación de los resultados e hizo oficial que los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la segunda vuelta el domingo 7 de junio.

Durante la ceremonia, realizada en la sede de Jesús María de la entidad electoral, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, detalló el número de voto y las ubicaciones que obtuvieron los 35 candidatos presidenciales.

Fujimori Higuchi obtuvo el 17,192% de los votos válidos, mientras que Sánchez el 12,039%. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se quedó fuera del balotaje por 21,209 votos.