Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, es una de las participantes en la CADE Electoral. Durante la primera jornada virtual del miércoles, la también excongresista realizó afirmaciones en torno a la pandemia de coronavirus (COVID-19) y su impacto en el Perú y la pobreza en el país .

A continuación, sometemos a verificación o fact checking tales expresiones.

Es una vergüenza que seamos el país con mayor mortandad y con mayor contagio [de COVID-19] en el mundo.

Keiko Fujimori, 17 de febrero

Esta afirmación es falsa.

Si bien el Perú fue el país con mayor mortalidad en agosto del 2020, actualmente se ubica en el puesto 8, según el ranking elaborado por el Coronavirus Resource Center de la Johns Hopkins University (JHU). Así, registra 137,17 muertes por cada 100.000 habitantes y se ubica por debajo del Reino Unido, República Checa, Italia, Portugal, Estados Unidos, España y México. Tampoco es el de mayor cantidad de contagios en el mundo, pues la JHU consigna a nuestro país en la ubicación 18 a nivel global.

Ernesto Bustamante, candidato al Congreso y parte del equipo técnico en salud, explica que Keiko Fujimori quiso decir que “somos uno de los países con mayor mortandad y mayor contagio”. “Ya se lo he hecho saber, ella me contestó que simplemente, en el calor de la respuesta y con el tiempo corto, ponerse a dar detalles que están en el plano técnico la saca de su mensaje […] Lo correcto es que no es cierto que somos el primer país en mortandad”, indicó también.

“Lo que ella dijo fue una simplificación producto del tiempo corto del debate, pero es consciente de que no fue su intención engañar, cortó palabras en el momento”, sentenció finalmente.

Mi compromiso inicial es reducir los índices de pobreza a los existentes antes de la pandemia; es decir, reducir de un 30% a un 20% en una primera fase.

Keiko Fujimori, 17 de febrero

Esta afirmación es verdadera.

Nos centramos en las cifras señaladas. De acuerdo al INEI, en el 2019, el 20,2% de la población era considerada pobre. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estimó en agosto del 2020 que, producto de la pandemia del coronavirus, la cifra habría aumentado entre 8% y 10%.

Asimismo, el Informe Preelectoral Administración 2016-2021 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advierte que la pobreza monetaria se incrementará de 20,2% a 30,3% al 2020 producto de la crisis económica por el COVID-19. Ello se condice con el informe “Perú: estimación de la vulnerabilidad económica a la pobreza monetaria”, del INEI, que dio cuenta de que en el 2019 el 34% de la población del país se encontraba en situación de vulnerabilidad monetarias; es decir, en riesgo de caer en la pobreza.

En esa línea, el economista y docente de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, señaló que las cifras expresadas por Fujimori son correctas. Respecto a las estimaciones realizadas en el centro de estudios e investigación, comenta: “Llegamos a 30% y se espera, según los cálculos que hemos hecho y depende mucho del nuevo gobierno, que bajaríamos a 25% en el año 2022. Es complicado. Pero bajo el supuesto de que se mantenga la estabilidad macroeconómica y un ambiente razonable para la inversión, sí se esperaría que a través del mayor empleo se reduzca la pobreza de 30% a 25% al 2022”, acotó.

Precisó que dos factores serán importantes: el control de la pandemia y el aspecto político. “Un gobierno polarizante sería complicado”, advirtió sobre este último punto.

