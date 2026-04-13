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Fujimori considera "alentadores" los resultados en primera vuelta. (Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)
Fujimori considera "alentadores" los resultados en primera vuelta. (Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori afirmó este lunes que su agrupación política priorizará el diálogo en el próximo Parlamento, tras los resultados del conteo rápido de Datum Internacional, para América Televisión, que hasta el momento, la colocan en la segunda vuelta electoral.

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