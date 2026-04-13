La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori afirmó este lunes que su agrupación política priorizará el diálogo en el próximo Parlamento, tras los resultados del conteo rápido de Datum Internacional, para América Televisión, que hasta el momento, la colocan en la segunda vuelta electoral.

“Vamos a priorizar el diálogo y ese va a ser nuestro actuar en el futuro Congreso bicameral de Fuerza Popular”, sostuvo, al remarcar que su partido ha tomado lecciones del pasado y buscará una dinámica basada en el consenso.

Fujimori indicó que recibe los resultados con “muchísima gratitud” hacia los ciudadanos que respaldaron su candidatura y subrayó que, en esta nueva etapa, su objetivo será seguir dialogando con la población.

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Keiko Fujimori: "Vamos a priorizar el diálogo. Y ese será nuestro actuar en el futuro Congreso bicameral de Fuerza Popular".



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“Nos corresponde seguir conversando, escuchando y entendiendo que todavía queda mucho espacio por convencer”, manifestó.

En esa línea, señaló que uno de sus principales retos será recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

“Hay todavía mucha ilusión y ese va a ser uno de mis objetivos: que los ciudadanos vuelvan a confiar”, añadió.

Finalmente, sostuvo que los resultados preliminares son alentadores, aunque llamó a mantener la prudencia mientras se conocen los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.