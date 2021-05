Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, se reunió junto a representantes de su agrupación con el director del laboratorio veterinario Farvet, Manolo Fernández, quien ha asegurado que participó en el desarrollo de una vacuna peruana contra el coronavirus (COVID-19) hasta enero de este año.

La postulante a la presidencia acudió a la sede del laboratorio ubicada en Chincha acompañada por el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, y la candidata a la segunda vicepresidencia de su plancha, Patricia Juárez.

Keiko Fujimori también estuvo acompañada por su hija mayor y la abogada que la defiende en el proceso por presunto lavado de activos y organización criminal que afronta ante el Poder Judicial, Giulliana Loza.

Keiko Fujimori y Manolo Fernández se reunieron en el laboratorio Farvet, en Chincha. (Foto: César Bueno @photo.gec)

Al salir de la visita y la conversación con Manolo Fernández, Keiko Fujimori expresó su “orgullo” de los científicos peruanos.

“Se ha avanzado bastante. Todavía faltan pasos adicionales, pero me voy muy contenta y sobre todo orgullosa del trabajo de nuestros científicos”, señaló la candidata de Fuerza Popular.

A su turno, el director de Farvet aseguró que se han enfocado en el desarrollo de la “vacuna intranasal” y que está próxima a ingresar a una fase clínica para probarla en humanos. “Pronto tendrán noticias al respecto”, señaló en declaraciones a la prensa, antes de insistir en su respaldo al uso de la ivermectina para casos de coronavirus.

Esto, a pesar de que el Ministerio de Salud ha retirado el uso de este fármaco de sus guías de tratamiento para pacientes con COVID-19 en base a la evidencia de estudios internacionales que han señalado que no hay pruebas que permitan considerar a la ivermectina como un producto para combatir a este virus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) solo considera que debe ser usada como parte de ensayos clínicos.

Cabe recordar que hace una semana, Manolo Fernández también se reunió con el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en la sede de Farvet en Chincha.

Poco después, el postulante anunció en un mitin en esta ciudad que agradecía el apoyo de Fernández y aseguró que este se había mostrado a favor de integrar el equipo técnico de Perú Libre en esta segunda vuelta electoral.

“Quisiera saludar el gesto y la voluntad del doctor Manolo Fernández, que acaba de comprometerse a ser parte del equipo de profesionales. Bienvenido doctor Manolo, bienvenido porque es necesario que los profesionales a nivel nacional, así como hemos encontrado en Iquitos, en Tacna, en Tumbes, hoy es necesario hacer una convocatoria abierta”, señaló él 21 de mayo.

Sin embargo, pocos minutos después y a través de un comunicado, Manolo Fernández descartó haber aceptado respaldar a alguno de los dos candidatos presidenciales.

“Tanto mi equipo de investigación y yo no podemos politizar nuestro trabajo. Somos un equipo totalmente independiente al servicio el país y la población en general, con cualquiera de los candidatos que pueda lograr llegar a la Presidencia de la República. Asimismo, cualquier información que se dé y que no sea una declaración dada por mi persona, se debe considerar como falsa porque yo no lo he dicho”, se lee en el documento en el que también agradeció el interés de Castillo y Fujimori de reunirse con él.

