El excongresista Kenji Fujimori, hijo del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), aseguró que no apoyará a ningún partido político y que no se lo verá en ningún estrado ni mitin durante la campaña en el marco de las elecciones generales del 2026.
En entrevista con RPP Noticias, afirmó que personalmente la política le causó “mucho daño” no solo a él, sino también a su esposa y a su propia familia, razón por la cual ya no desea involucrarse más en el tema.
“Yo personalmente ya me siento curado del tema de la política. Han sido siete años que estoy alejado del tema. Personalmente siento que me ha hecho mucho daño, a mi esposa, a mí, a mi familia, y por eso no quiero participar en política”, expresó.
“He estado escuchando a personas que me he cruzado en la calle: ‘oye chino te hemos estado esperando para la inauguración de esta base de un partido y de otro’. Yo dije: ‘aguanta, aguanta’. Antes que el chimi chimi político se transforme en una bola de nieve prefiero zanjar esto diciendo que no voy a apoyar a ningún partido político”, agregó.
Consultado sobre si su postura incluye a Fuerza Popular, Fujimori Higushi aclaró que tampoco está inscrito en ningún partido político y no tiene pensado apoyar campaña electoral alguna.
“No estoy inscrito en ningún partido político. No me van a ver en ningún estrado de mitin. Ahorita por primera vez siento que estoy haciendo lo que me gusta”, manifestó.
“Durante toda mi vida he acompañado a mi papá en los viajes al interior del país, de allí lo he acompañado 16 años en el penal Barbadillo, prácticamente he vivido allí, sé lo duro que es y a veces el destino te pone por delante una sola cosa. A mí me puso solo la política y hoy en día siento que estoy construyendo mi proyecto de vida y lo disfruto muchísimo”, añadió Kenji Fujimori.
