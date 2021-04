Conforme a los criterios de Saber más

A más del 80% de actas procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hace más visible qué partidos se encuentran en la ajustada pugna por la segunda vuelta. Perú Libre, con amplia ventaja, tendría el pase asegurado, mientras que Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular se siguen llevando unas cuantas décimas de diferencia.

Para los comicios generales celebrados el último domingo, las organizaciones políticas asumieron el reto de desplegar personeros en 11,696 locales de votación en territorio nacional; una cantidad que fue ampliada por el ente electoral con el fin de prevenir aglomeraciones.

Algunas de las agrupaciones tuvieron más problemas que otras para alcanzar esa meta. Ahora, sus personeros técnicos verifican el procedimiento de digitalización de ONPE de todos los votos obtenidos en las 86.048 mesas de sufragio. La tarea es garantizar que cada voto válido sea correctamente computado.

El rol de los personeros durante y después de la votación

En diálogo con El Comercio, la gerenta de Información y Educación Electoral de la ONPE, Pilar Biggio, precisó que los partidos cuentan con personeros de diferente rango. En el proceso electoral -durante y después de la votación- destacan tres tipos: los personeros de local de votación, los personeros de mesa de sufragio y los personeros técnicos. También agregó que no hubo una presencia masiva de personeros de mesa el 11 de abril, por lo que sus partidos asignaron la responsabilidad de más de una mesa a la gran mayoría.

Los personeros cumplen una labor relevante el día del sufragio. Están presentes también en el conteo de votos. (FOTO: ALESSANDRO CURRARINO/GEC)

“La función de los personeros de mesa es presenciar y vigilar todos los actos que suceden durante la instalación de la mesa, durante el sufragio y también durante el escrutinio. También pueden denunciar algún hecho flagrante, que atente contra la transparencia del proceso electoral, si se diese el caso”, dijo Biggio.

La especialista precisó que el número de personeros -sobre todo, los de mesa- varía de acuerdo a la posibilidad o capacidad de convocatoria de los partidos. Por lo general, se trata de simpatizantes o militantes voluntarios que, inclusive, se reclutan hasta el último día. Señala que, por ello, es usual que muchos partidos terminen sin una idea exacta de cuántos personeros realmente contribuyeron.

Por el lado de los personeros técnicos, la tarea es de observación del cómputo en las oficinas descentralizadas de procesos electorales, conocidas como ODPE, de la ONPE. “Tienen la tarea de verificar cómo se lleva a cabo el procesamiento de las actas de votación. Es otro perfil. No es que estén al lado de los digitadores de las OPDE, sino que tienen posibilidad de observar qué sucede dentro desde una distancia”, dijo Biggio.

La funcionaria de la ONPE indica que en las ODPE se habla de “actas procesadas” cuando los votos aún no se han contabilizado oficialmente. Es una fase anterior, pues las actas procesadas pueden, en medio del proceso de digitación, resultar observadas.

Biggio también explicó que la fase de impugnación es más frecuente durante el proceso de votación, cuando los personeros de mesa denuncian alguna irregularidad en la identidad del elector (casos de suplantación, por ejemplo), la instalación de la mesa y en el propio voto al momento del escrutinio.

“Eso se da en el marco de la elección. Luego de la elección, las actas ya salieron del local de votación. Ahora, lo que hacen los personeros técnicos es vigilar el procesamiento. Normalmente, no debería darse ninguna irregularidad en la digitación dentro de los centros de cómputo, pero obviamente que los personeros tienen todo el derecho de vigilar y proteger los votos de sus partidos”, expresó.

ONPE_oficial) April 12, 2021

Perú Libre

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se muestra fijo para la segunda vuelta, de acuerdo con proyecciones del conteo rápido de Ipsos Perú y una sostenida posición en lo que va del escrutinio. En diálogo con El Comercio, José Medina, personero nacional del partido del lápiz, explicó que la organización pudo cubrir la mayoría de locales de votación con al menos un personero. Sin embargo, no se llegó a tener uno disponible por mesa de sufragio.

“Con personeros en los centros de votación sí se ha cubierto cerca del 95%. Nos habrá faltado en lugares ya muy lejanos, pero en la mayoría hemos podido tener presencia con al menos una persona. No podría dar cifras exactas ahora, pero reconocemos que hay locales en donde no pudimos estar”, dijo Medina.

Pedro Castillo aseguró su pase a una segunda vuelta tras la elección del domingo. Sus personeros señalan no haber detectado actos irregulares en el proceso, pero sí algunas escenas de contravención a la neutralidad. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

De otro lado, Sebastián Reyes, personero de Perú Libre en Lima capital, señaló que los personeros técnicos siguen de cerca el proceso de escaneo y digitalización por parte de la ONPE desde los centros de cómputo.

“No podemos intervenir, pero sí estamos permitidos de observar cómo se pasan las actas de votación al sistema digital para ser contabilizadas. Entonces, cuidamos de que los digitadores hagan correctamente el trabajo. Estamos evitando que haya algún desbalance de número de votos y que los digitadores no incurran en colocar números menores a los realmente obtenidos por nuestro candidato”, indicó.

Reyes agrega que su equipo observó el día de la elección algunas irregularidades cometidas por simpatizantes de otros partidos: “Por ejemplo, hubo personas que rompieron la neutralidad y volantearon en favor de otros candidatos o colocaron pegatinas cercanas a los locales, en postes o en las veredas. Eso lo observamos en locales de Lima Norte, Carabayllo, Puente Piedra, Ancón, Villa María del Triunfo”. No obstante, señala que no se han reportado malos manejos de las actas.

Fuerza Popular

De acuerdo con el conteo de ONPE, Keiko Fujimori tendría las mayores chances de pasar al balotaje con Castillo. De momento, los personeros de Fuerza Popular continúan con la verificación del procedimiento.

“Nos envían actualización de las actas. Hay un grupo en [el local del partido] en Colón, hay un grupo que está obviamente en la ONPE y hay un equipo que está verificando. En cada región también están los personeros con los candidatos verificando. Vamos a tomarnos una 48 horas [fuera de campaña] porque primero queremos conocer el resultado oficial, como corresponde”, señaló Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y también candidato a la primera vicepresidencia.

Keiko Fujimori dio un mensaje la noche del domingo para celebrar su posible pase al balotaje. Incluso, se dirigió a su contrincante Hernando de Soto. (Foto: Jesús Saucedo/ @photo.gec)

Galarreta también apuntó que, desde el equipo, no han percibido mayores irregularidades. “Keiko Fujimori fue muy clara sin siquiera saber aún los resultados. Cuando ella fue a las 4:00 p.m. del domingo a votar, señaló que esas voces en las redes que estaban señalando un supuesto fraude eran para enturbiar el proceso. Yo saludo a los candidatos que han ido aceptando la votación. Creo que ha sido un proceso bueno -muy peculiar por lo de la pandemia- y que ha tenido una que otra cosa menor como la falta de miembros de mesa en momentos de la mañana”, dijo el también excongresista.

Renovación Popular

En lo que va de las actas procesadas, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se encontraría en una cuarta posición entre los postulantes más votados. Solo un estrecho margen lo separa de Hernando de Soto, de Avanza País, quien se mantiene dando la pelea por el segundo lugar con Keiko Fujimori.

El candidato a la segunda vicepresidencia y al Congreso, Jorge Montoya, señaló a este Diario que la organización logró reclutar un aproximado de 50 mil personeros, por lo que su presencia ha estado asegurada en todos los locales de votación. “Hemos colocado un coordinador por local y un personero por mesa de sufragio. En algunos casos, hemos podido tener más de un personero por mesa”, detalló.

Antes del primer conteo de la ONPE, López Aliaga había declarado a la prensa que su partido estaba "barriendo en todo el Perú" y pidió "cuidado" con distorsionar la suma de los votos. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

La noche del domingo, el candidato López Aliaga había declarado a los medios lo siguiente: “Aquí vamos a hacer conteo al detalle, no nos van a engañar. Sí les aseguro algo: no nos van a robar esta elección ni de vainas”.

Montoya precisó que el partido no está apuntando a anunciar un fraude, sino que se están protegiendo los votos desde las mesas a través de los personeros y que a eso se refería López Aliaga. “Cuando él habló de que iba a ver que no se roben los votos, se refería a la pelea en mesa, con el trabajo de los personeros. Ahí es donde se pelea palmo a palmo para que no se roben los votos. Y todos los partidos están haciendo lo mismo: simplemente verificar que no haya errores y considerar impugnaciones si se requiere”, explicó.

Avanza País

El Comercio intentó contactarse con los personeros del partido Avanza País, que lanza a Hernando de Soto a la presidencia. Sin embargo, el personero legal Aldo Borrero, no atendió nuestras llamadas ni mensajes hasta el cierre de esta nota.

Hernando de Soto tomó con cautela tanto el primer flash electoral como los conteos de la ONPE. (Foto: GEC)





El jefe nacional del comando de personeros, Johnny Laureano, prefirió la reserva y dijo que “el martes se tendrían las cosas más claras”, en referencia a los resultados.

Con quien sí nos comunicamos brevemente fue con Pedro Cenas. El presidente del partido refirió que el equipo de personeros está trabajando en la vigilancia del proceso y que esperan “total transparencia en esta disputa ajustada”.

