Parece una bronca de segunda, pero es una bronca de primera vuelta. En la segunda estará claro a quién golpear; en la primera, impulsivamente, Renovación Popular (RP) confronta a su vecino más grande de la derecha porque, supuestamente, comparte el afán de conquistar un mismo electorado indeciso. En realidad, esto no es exacto: las fortalezas de los celestes de RP son distintas a las naranjas de Fuerza Popular (FP). Por eso, la pelea no es necesariamente la más rentable; pues se disputan bolsones de indecisos con una compleja matriz de transferencia de votos entre demasiados candidatos.

