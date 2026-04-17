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Resumen

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Un total de 5.424 actas electorales —que representa el 5.85% de todas las contabilizadas hasta el momento— fueron observadas hasta este jueves por las Oficinas Departamentales de Procesos Electorales (ODPE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al presentar errores materiales o aritméticos producto de las elecciones generales del pasado domingo.

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