Estos documentos oficiales de sufragio serán enviados a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para resolver la controversia en un cotejo e intentar subsanarlas. De lo contrario, irían a una audiencia pública para realizar el reconteo.

La importancia de estas actas radica en que podrían mover el tablero electoral y decidir si el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) podría mantenerse en el segundo lugar o si Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lo desplaza para pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien encabeza la mayor cantidad de votos a nivel nacional, según la ONPE.

—¿Cuántos votos habría en las actas observadas?—

De acuerdo con expertos consultados por este Diario, el promedio de votos existente en un acta electoral es de 200, lo que quiere decir que por cada mesa de votación hay al menos 200 electores. Teniendo en cuenta ello, las 5.424 actas observadas representarían un total de 1 millón 084 mil 800 votos.

Al 93.073% de actas contabilizadas, se pudo verificar que en todo el país hay 4,925 actas observadas, mientras que en el extranjero hay 499 documentos de sufragio en controversia. Las regiones que reportaron mayor cantidad de actas fueron Lima (1,189), Piura (428), Loreto (397), La Libertad (389), Áncash (241), Cajamarca (238), Ica (230), Huánuco (211), Ucayali (186), Junín (171) y Lambayeque (168).

Luego le siguen San Martín (162), Callao (125), Puno (102), Ayacucho (92), Amazonas (81), Cusco (77), Arequipa (75), Tumbes (59), Pasco (55), Madre de Dios (54), Tacna (52), Apurímac (47), Huancavelica (45) y Moquegua (29).

En el extranjero, las actas observadas están reportadas de la siguiente manera: América (307), Europa (169) y Oceanía (2).

En Lima Metropolitana hay 1.022 actas observadas.

—¿Cómo se definirán las actas observadas?—

Las actas registradas tras las elecciones generales son enviadas a las ODPE. En caso de que haya errores materiales, las ODPE envían los documentos a los Jurados Electorales Especiales para que puedan evaluarlos y verificar si —en efecto— no hay firma de los miembros de mesa, números o caracteres ilegibles, datos incompletos o errores aritméticos en la suma de votos.

Al recibirlos, el JEE realiza el cotejo respectivo y compara el acta en controversia con el ejemplar que le corresponde. Allí decide si corresponde o no el recuento de votos. De disponerlo, la ODPE remite en el día las cédulas de votación para el recuento de votos y, en el plazo de dos días, se convoca a una audiencia para el recuento.

Esta audiencia será de acceso público y tendrá la presencia de personeros y del Ministerio Público. El quórum estará integrado por tres miembros: el presidente del JEE, que es un representante de las Cortes Superiores de Justicia; un representante del Ministerio Público de la jurisdicción en que se encuentra la controversia; y un ciudadano sorteado.

Para el inicio de la audiencia, el presidente dará inicio al recuento de votos en presencia del MP y de los personeros legales.

En ese momento, el secretario de la sala entregará el sobre lacrado (con votos) y el acta de conformidad al presidente, quien hace la apertura del sobre y mezcla las cédulas con la ayuda de los miembros.

Luego, lee la cédula y los dos miembros dan su conformidad. Posteriormente, registra el voto en el aplicativo electrónico. Finalizado el recuento de votos, se imprime el acta y se la entrega al presidente para que la firme; él coloca las cédulas, las lacra, las sella y las firman los otros dos miembros.

—Fechas o plazos sin definir—

Es importante recordar que a inicios de este mes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, estimó que a más tardar en la quincena de mayo estarían resolviendo en el pleno las actas observadas y las impugnaciones,

“Nosotros estimamos que en la quincena de mayo estaríamos, deberíamos estar finalizando este trabajo, sobre todo en lo que es la plancha presidencial. El 15 de abril estarían llegando las cédulas. En segunda instancia, el plazo máximo es el 15 de mayo. Aunque no necesariamente habrá recuento de votos”, finalizó en declaraciones a El Comercio a inicios de abril.

Esta situación no ha cambiado a la interna del JNE. Una fuente —que prefiere mantener su nombre en reserva— refirió que hacia la quincena de mayo “estaremos culminando con la resolución de actas observadas de la elección presidencial, en tanto, se requiere contar con resultados considerando una posible segunda vuelta. Para ello, es necesario que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales remitan con celeridad las actas observadas y los ejemplares que corresponden a los Jurados Electorales Especiales y al Jurado Nacional de Elecciones”.

En el mismo sentido, expertos consultados en el tema estiman que estas actas deberían estar resueltas en la quincena de mayo próximo. “En teoría debería resolverse entre la primera semana de mayo o antes de la quincena”, dijo José Tello, experto en temas electorales.

A su turno, Silvia Guevara, experta en derecho electoral, opinó en el mismo sentido. En diálogo con El Comercio afirmó que, si bien no hay un plazo para resolver todas las actas observadas, estas deberían estar listas en la fecha mencionada.

“No hay plazo. Pero debe ser, a más tardar, en la quincena de mayo, exageradamente.”, afirmó.

José Manuel Villalobos, también experto en temas electorales, coincidió con los anteriores consultados.

De otro lado, opinó que, a diferencia de las elecciones pasadas, no debería anularse ningún acta porque “estas actas observadas tienen errores de todo tipo, básicamente aritméticos o de origen de ilegibilidad”.

“Cuando tú resuelves un acta observada en el Jurado, ¿qué haces? Te mandan un acta observada que es del sobre plomo. La ONPE te manda tu sobre verde del Jurado Electoral Especial. Y haces un cotejo. Ves las dos actas y, supuestamente, con el acta del JEE salvas el problema. El problema es que, si las dos actas están mal escritas, el Jurado puede pedir las cédulas que están guardadas, cuenta los votos y te da el resultado”, refirió.

Villalobos afirmó que en este momento las actas observadas ya deberían estar resolviéndose. No obstante, fuentes del JNE indicaron que hasta el momento no se han enviado en su totalidad las actas observadas.

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, dijo que los JEE tenían en trámite 2.446 actas observadas.