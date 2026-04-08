La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la mundialmente conocida red social TikTok se aliaron para el desarrollo de una guía informativa de cara a las Elecciones Generales del próximo 12 de abril.

Se trata de una herramienta digital de fácil acceso que se puede encontrar colocando en el motor de búsqueda del aplicativo palabras simples como elecciones, elecciones 2026, elecciones generales, dónde votar, cómo votar, entre otros.

Una vez realizada la búsqueda, se despliega la guía de las elecciones con toda la información necesaria acerca del proceso.

Cabe señalar que esta guía la encuentran en primer término, las personas domiciliadas en el país. En ella se podrán encontrar datos oficiales de la ONPE entre los que se encuentran las fechas y horarios de votación en Perú y el exterior, quiénes pueden votar, dónde votar. También se podrá saber si uno es miembro de mesa, el procedimiento para emitir el voto, los cargos a elegir y diversa información adicional para un voto informado.

La institución señaló que la alianza con TikTok busca facilitar el acceso a la información electoral y enfrentar el fenómeno de la desinformación.

La gerenta de Información y Educación Electoral de la ONPE, Susana Vital, destacó la importancia del trabajo realizado con la plataforma ampliamente conocida por jóvenes y también adultos.

“Iniciativas como esta guía electoral nos permiten amplificar el alcance de la información para que llegue a cada rincón del país y así todos los peruanos puedan emitir su voto este 12 de abril. Estamos muy agradecidos con TikTok, una plataforma con la cual tenemos una muy buena relación de trabajo, siempre buscando llegar con contenido de calidad a muchos más ciudadanos”, dijo.

Por su parte, Gabriel Parra, gerente de Políticas Públicas de TikTok para la región Andina, destacó el producto desarrollado como “una herramienta de fácil acceso que refuerza nuestro compromiso con la autenticidad y la integridad electoral en la plataforma”.