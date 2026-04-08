Resumen

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La guía se puede encontrar colocando en el motor de búsqueda TikTok, palabras como elecciones, elecciones 2026, elecciones generales, dónde votar, cómo votar. (Photo by Antonin UTZ / AFP)
La guía se puede encontrar colocando en el motor de búsqueda TikTok, palabras como elecciones, elecciones 2026, elecciones generales, dónde votar, cómo votar. (Photo by Antonin UTZ / AFP)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la mundialmente conocida red social TikTok se aliaron para el desarrollo de una guía informativa de cara a las Elecciones Generales del próximo 12 de abril.

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