La noche del martes, en el programa “Al final del día” de Canal N, Burneo explicó que la resolución N°0108-2025-JNE, a través de la cual se aprobó el reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), establecía que “para participar en cualquier proceso electoral”, los partidos “deben contar con inscripción vigente, a más tardar, a la fecha de convocatoria”.

“Hoy día se ha publicado el reglamento de organizaciones políticas. En el mismo se establece que las organizaciones políticas que participarían en este proceso de elecciones generales son las que han sido inscritas hasta antes de la convocatoria. Estas organizaciones que están en proceso de inscripción, por tachas, porque aún no han publicado la síntesis, ya no entrarían para estas elecciones generales”, manifestó.

No obstante, Willy Ramírez, integrante del pleno del JNE en representación del Colegio de Abogados de Lima (CAL), indicó a la mañana siguiente, en radio Exitosa, que la Ley de Organizaciones Políticas establece que los partidos políticos que logren su inscripción hasta el 12 de abril, que era la fecha límite para que la presidenta convoque a elecciones generales, podrán participar de estas.

“La Ley de Organizaciones Políticas establece que su trámite continúa todavía hasta el 12 de abril. Sin embargo, el reglamento del ROP señala que quedan fuera, hay un aparente conflicto con la norma, pero entre una ley y un reglamento lo que prima es la ley”, manifestó.

Ramírez estimó, en ese sentido, que a los 41 partidos ya inscritos podrían sumarse entre tres y cinco. Es decir, que “alrededor de 44 o 45” organizaciones políticas estarían habilitadas para participar de los comicios de 2026, donde se elegirán al presidente de la República, a los senadores, diputados y parlamentarios andinos.

(Foto: El Comercio)

Una hora después de las declaraciones de Ramírez, Burneo, esta vez en RPP, reiteró que, en base al reglamento del ROP, solamente 41 partidos participarían de las elecciones generales.

“Nosotros hemos aprobado un reglamento, que recoge una norma que tiene una antigüedad de 10 años, que indica que las organizaciones políticas que participan son las que han estado inscritas a la fecha de la convocatoria. Es decir, las 41 organizaciones”, expresó.

“Se ha escuchado que existe una doble interpretación del artículo 4 de la Ley de Partidos Políticos en el sentido de que no sería así, sino hasta la fecha máxima de convocatoria, hasta el 12 de abril. Pero hay una norma reglamentaria que desarrolla y precisa cómo se lee ese artículo 4. Hasta el momento no tenemos ninguna controversia. No ha habido controversia en los últimos 10 años, siendo este marco normativo el que se va a aplicar”, subrayó.

(Foto: El Comercio)

Fuentes cercanas a JNE indicaron en los próximos días que el pleno discutirá qué criterio se aplicará. Agregaron que el reglamento del ROP debe ser ajustado a la Ley de Partidos Políticos.

Las mismas fuentes señalaron que si bien no existe un enfrentamiento entre Burneo y Ramírez por este tema, sí hay cierto fastidio entre los integrantes del pleno del JNE.

“En primer ciclo o en segundo ciclo de la carrera de Derecho nos enseñan la jerarquía de las normas, una ley está por encima de cualquier reglamento [...] Se ha hecho una lectura aislada del reglamento”, manifestaron.

La palabra de los expertos

El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, consideró que el equipo técnico de Burneo “lo ha inducido a un error”, porque un reglamento no puede ir en contra de lo que dice una ley.

“No se estaría respetando la jerarquía de las normas, una ley está por encima de un reglamento. El artículo 4 de la Ley de Partidos Políticos, en su último párrafo, dice que los partidos para que puedan participar deben estar inscrito a la fecha máxima en que se podía convocar a las elecciones y esto es el 12 de abril”, explicó.

En comunicación con El Comercio, Villalobos indicó que el JNE tiene dos opciones: o adapta el reglamento del ROP a la Ley de Partidos Políticos o elimina la disposición complementaria que le cerraría el camino a cuatro o cinco partidos. “No puede aplicar algo contrario a la ley, sino la consecuencia va a ser que estos partidos que queden fuera denuncien a Burneo por abuso de autoridad”, complementó.

Una postura similar tuvo el abogado Enzo Elguera, especialista en derecho electoral, quien sostuvo que los reglamentos no pueden contradecir a una ley.

“Entiendo que se quiera hacer un corte para que no haya una mayor proliferación de partidos políticos. Sin embargo, las leyes son para cumplirse. Solo al Congreso le corresponde hacer una reforma de la Ley de Partidos Políticos”, refirió.

En diálogo con este Diario, Elguera dijo que en el supuesto que el JNE se mantenga en el criterio de su presidente, los partidos a los que no les acepten su inscripción a las elecciones generales podrán apelar primero ante los jurados electorales especial, luego ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones y después ir a los tribunales.

“Siempre hay que diferenciar entre dos tipos de norma, la primera que aplica con fechas específicas, así como las que establecen el límite para las alianzas electorales y esta [el artículo 4 de la Ley de Partidos Políticos]. El hecho que la presidenta haya adelantado la fecha de convocatoria de las elecciones no significa que se va a modificar una norma con fecha ya determinadas”, sostuvo.

Por su parte, Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, indicó que Burneo “es una persona con buenas intenciones, pero que es un novato en derecho electoral y, por ello, ha cometido este desliz”. “La Ley de Partidos Políticos es muy clara, el plazo para que una agrupación logre su inscripción es el 12 de abril. Nos guste o no, porque hay una diáspora de partidos, se debe cumplir”, remarcó.

Rospigliosi, abogado experto en derecho electoral, opinó que el presidente debe rectificar y si no lo hace, “cualquier partido al que le cierre la puerta en la nariz podrá interponer una demanda de amparo”.

Más información

El presidente del JNE informó que a “más tardar” en los primeros días de la próxima semana estaría listo el cronograma electoral para su aprobación en el pleno de su institución.

Burneo, además, dijo que el JNE, ONPE y Reniec recibieron un total de 500 millones de soles, pero que aún falta algunos recursos para las elecciones generales del 2026.

“Estimamos unos 920 millones de soles (adicionales), para poder realizar diversas acciones, como el caso de la aprobación del voto digital, lo que significa fortalecer algunas áreas para lograr una verdadera fiscalización”, agregó.