A solo 11 días de las elecciones regionales y municipales, El Comercio y América Multimedia reunieron este miércoles a los candidatos a la alcaldía de Lima Carlos Bruce (Somos Perú), Francis Allison (Avanza País) y Daniel Urresti (Podemos Perú) para que expongan sus principales propuestas para frenar a la delincuencia y dar solución al caos vehicular que afecta a la capital, así como para que debatan sobre estas.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular a primer regidor, no aceptó la invitación que se le hizo a participar.

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La polémica- moderada por la periodista Angelica Valdés (América Multimedia y Canal N)- estuvo divida en tres bloques: seguridad ciudadana, transporte y palabras finales. Cada candidato tuvo cuatro minutos para exponer sus principales propuestas y luego dos minutos para responder a una pregunta por segmento.

Allison, actual alcalde de Magdalena, abrió el debate afirmando que la seguridad es un derecho fundamental de las personas, porque este implica el derecho a la vida, al patrimonio y a la integridad física. “Por ello, la seguridad no se construye sobre discursos, sino sobre propuestas serías y posibles de realizar”.

En ese contexto, el candidato de Avanza País rechazó el planteamiento que ha realizado Bruce para crear una policía municipal, porque esta sería “inconstitucional”. También afirmó que la medida solo está orientada a proteger a los “más ricos de la ciudad”, porque su implementación se daría con fuerza en los distritos con mayores recursos económicos y la delincuencia migraría a San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, El Agustino y otros.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

“La policía municipal ha demostrado en México, por ejemplo, que sirve para que el crimen organizado se infiltre en los municipios […] El día en que el alcalde maneje a su propia policía, ese día el crimen organizado financiará las campañas en los lugares donde haya tráfico de tierras, tala ilegal, minería ilegal y narcotráfico”, subrayó.

El alcalde de Magdalena prometió que cerrará “todos los puntos de venta de cosas robadas de la ciudad”, la creación de un serenazgo metropolitano, que tendrá a un agente armado que lo acompañe (como ya implementó en Magdalena) y el lanzamiento de un nuevo programa de recompensas para dar con sicarios y cabecillas de redes criminales.

La segunda capital más peligrosa

A su turno, Bruce sostuvo que Lima “es la capital más peligrosa” de América del Sur después de Caracas (Venezuela) y refirió que esa es la herencia de la administración saliente. Afirmó que diariamente en Lima extorsionan a siete vecinos, violan a tres mujeres y se denuncian 300 delitos contra la propiedad. “Esto no se va a solucionar con más de lo mismo, se critican cambios radicales, pero proponen más de lo mismo”, expresó.

El alcalde de Surco defendió su iniciativa para crear una policía metropolitana, al sostener que “en muchos países del mundo” esta “ha traído tranquilidad”. “Si queremos la misma cantidad de policías que teníamos en la década de 1970, necesitamos 60 mil policías más en las calles y producir 60 mil policías nos va a tomar 30 años”, advirtió.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Bruce explicó que la policía municipal se dedicará a delitos comunes, como robo, hurto, asalto y tránsito, mientras que la Policía Nacional “a los grandes delitos de Estado”, entre ellos el narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión y el sicariato. Añadió que para concretar esta propuesta no se requiere un cambio constitucional, sino de una norma y que en un año la nueva policía podría empezar a patrullar la capital.

“Francis no dudo que eres un buen candidato, pero eres un pésimo constitucionalista”, señaló, dirigiéndose a su oponente de Avanza País, que cuestionó la medida.

Además, planteó que la central de seguridad C5, que está en construcción, esté conectada a todas las centrales de monitoreo de los distritos.

Los 100 equipos terna

Urresti, por su parte, sostuvo que durante la administración de López Aliaga y Renzo Reggiardo (Renovación Popular), más de 2 mil personas fueron asesinadas en Lima. El exministro del Interior indicó que la ciudad aún está a tiempo para superar la inseguridad y para ello prometió la contratación de 100 equipos terna, que, en coordinación con la Policía Nacional, capturarán a 100 delincuentes cada día.

“Estos 100 equipos ternas serán puestos bajo el comando del Escuadrón Verde [de la PNP] para que estén en condiciones de capturar a 100 delincuentes diarios”, remarcó.

El candidato de Podemos Perú también dijo que, si llega al sillón municipal, pondrá a disposición de la PNP, al menos, 1.000 patrulleros bajo la modalidad de renting.

“Actualmente, la división de emergencia de la PNP en Lima solo cuenta con 200 patrulleros para recorrer Lima, es una vergüenza, 200 patrulleros se diluyen en la ciudad, no alcanza para nada. Con 1.000 patrulleros sí podrían hacer un patrullaje disuasivo y también responderían rápidamente ante el peligro de un crimen”, manifestó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Además, adelantó que construirá cuatro mega complejos policiales, donde funcionarán las unidades especializadas de la Policía y centro de flagrancia.

El exministro del Interior dijo que “otra de las mentiras” de López Aliaga en la campaña de 2022 fue que iba a cerrar los mercados negros, “pero hasta ahora lo están esperando”. Agregó que él si ejecutará esta medida.

También criticó que el exalcalde de Lima plantee “payasadas” como que el actor cómico Carlos Álvarez será comisionado en seguridad y que responderá las llamadas de las víctimas de extorsión.

Una coincidencia: la eliminación de la ATU

En el segundo bloque del debate sobre transporte, Bruce, Allison y Urresti coincidieron en que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) no ha funcionado, que debería ser eliminado y sus facultades deben pasar a la Municipalidad de Lima, como era antes.

“La ATU no ha funcionado. A la ATU se le creó y se le dio un corredor segregado que era el Metropolitano. En esa misma época, hace 15 años, el Transmilenio en Bogotá también empezaba con un corredor, hoy el Transmilenio tiene, me parece, 10 corredores segregados y Lima se quedó solo con uno”, manifestó Bruce.

El candidato de Somos Perú planteó hacer, al menos, cinco corredores segregados en su eventual administración: “uno en Javier Prado-La Marina-Faucett, otro en Panamericana Norte- Vía Evitamiento-Panamericana Sur, otro en Universitaria, otro en Canto Grande - Abancay y otro en Tomás Valle - Canta Callao”. Detalló que este tipo de obras cuestan S/10 millones y se pueden concretar en tres años, mientras que una línea de metro, US$200 millones y toma 15 años.

Bruce también prometió la instalación de semáforos inteligentes y diseñar “una verdadera red de ciclovías”.

Allison, a su turno, dijo que “queremos que la ATU sea eliminada”. “¿Por qué? Porque en todos los países modernos del mundo la visión en lo que respecta al transportes y movilidad urbana tiene que ser única y administrada por una sola institución”, complementó.

El postulante de Avanza País consideró que la ATU es “una institución abusiva” y que “no ha servido para nada”.

El alcalde de Magdalena consideró que no se necesitan obras de S/200 millones para mejorar el flujo vehicular de la avenida Javier Prado, sino interviniendo las intersecciones con obras de cuatro o cinco millones de soles por cada cruce y con una semaforización inteligente.

Urresti adelantó que ya tiene listo un proyecto de ley para concretar la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano y que lo presentará, si es elegido alcalde. “La ATU solo ha servido para perseguir a transportistas”, cuestionó.

El candidato de Podemos Perú prometió “interconectar” los 1.780 semáforos que hay en Lima y crear olas verdes, intervenir en 161 cuellos de botella, restringir el tránsito de camiones de carga pesada entre las 6 a.m. y 9 p.m., y operar el Metropolitano desde la comuna capitalina “comprando nuevas unidades e implementando una tarjeta única de pago”.

El cuestionamiento a López Aliaga

Otra coincidencia entre los tres candidatos a la alcaldía de Lima fue su crítica a la inasistencia de López Aliaga al debate organizado por El Comercio y América Multimedia. El candidato a primer regidor de Renovación Popular rechazó la invitación que se le hizo para que pueda polemizar con sus principales contrincantes.

“Yo lamento que no esté aquí el señor Rafael López Aliaga. Él, durante toda la campaña, nos ha insultado, insultos homofóbicos a mí y a la comunidad LGTBI y el día que tenía que estar y vernos la cara se ha corrido. Rafael López Aliaga, ¿quién es la bebita ahora?”, manifestó Bruce.

Urresti también lamentó que López Aliaga “se siga corriendo de los debates” y sostuvo que “los limeños ya se dieron cuanta de que él es bravo solamente en TikTok”.

Por su parte, Allison, en declaraciones a “Tenemos que Hablar”, video podcast de este Diario, también cuestionó la ausencia de López Aliaga.

“Rafael hace lo que quiere, y eso le queda claro a todo el Perú”, manifestó.

Más información

Tras el debate de candidatos a la alcaldía de Lima, el presidente del Congreso, Miguel Torres, expuso sobre cómo se está implementado la bicameralidad, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicó las medidas que está adoptado el gobierno respecto al fenómeno de El Niño.

Al respecto, el director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, afirmó que es el tercer foro que realiza el Diario y América Multimedia y que es un nuevo espacio de diálogo y encuentro, “donde las autoridades pueden explicar sus decisiones y sus propuestas pueden ser contrastadas”. Además, que podrán responder a preguntas que tienen los ciudadanos.

Por su parte, Rosana Cueva, directora periodística de América Multimedia y Canal N, refirió que con el debate y el foro buscan “profundizar los temas” más importantes de la coyuntura nacional, que en ese momento son las elecciones municipales y regionales, la bicameralidad y el fenómeno de El Niño.