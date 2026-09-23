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Resumen

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La polémica- moderada por la periodista Angelica Valdés (América Multimedia y Canal N)- estuvo divida en tres bloques: seguridad ciudadana, transporte y palabras finales. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
La polémica- moderada por la periodista Angelica Valdés (América Multimedia y Canal N)- estuvo divida en tres bloques: seguridad ciudadana, transporte y palabras finales. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

A solo 11 días de las elecciones regionales y municipales, El Comercio y América Multimedia reunieron este miércoles a los candidatos a la alcaldía de Lima Carlos Bruce (Somos Perú), Francis Allison (Avanza País) y Daniel Urresti (Podemos Perú) para que expongan sus principales propuestas para frenar a la delincuencia y dar solución al caos vehicular que afecta a la capital, así como para que debatan sobre estas.

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