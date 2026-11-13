El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que “las nuevas proclamaciones” de los Jurados Electorales Especiales (JEE) “en cumplimiento de lo dispuesto” por el máximo tribunal electoral “son inapelables”.

Esto tras la resolución del JNE -emitida el viernes 6- que dispuso que aquellos primeros regidores electos que hayan sido alcaldes en el período inmediato anterior no serán proclamados, ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía durante la nueva gestión.

“La Resolución 4684-2026-JNE precisa que las nuevas proclamaciones que realicen los Jurados Electorales Especiales en cumplimiento de lo dispuesto por el JNE son inapelables”, puntualiza en un comunicado publicado este viernes 13 de noviembre.

El JNE informó además que emitió la Resolución 4684-2026 tras revisar de oficio más de mil actas de proclamaciones de resultados

JNE revisó actas de proclamación y detectó cuatro casos a corregir. Nuevas proclamaciones serán inapelables. (JNE)

A nivel de Lima Metropolitana, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) todavía no completa el 100% del conteo de actas de los comicios del 4 de octubre último. Solo falta sumar 1 acta para que siga el proceso formal y se declare a la lista ganadora.

JNE informa sobre casos que deben ser corregidos

En su comunicado de este viernes, el JNE detalló que se realizó una revisión de oficio de todas las proclamaciones que se hicieron para determinar si es que acatan lo resuelto en su resolución sobre primeros regidores que buscaron la reelección. En total, se evaluaron 1,091 actas de proclamación y “la mayoría han sido emitidas conforme al ley”.

“Solo en el caso de cuatro actas se encontraron observaciones, identificándose inconsistencias que se deben subsanar aplicando el criterio establecido en la Resolución N.° 4557-2026-JNE sobre alcaldes del periodo 2023-2026 que postularon como primeros regidores y que, por tanto, requieren la adopción de medidas correctivas por parte de los respectivos JEE", destaca.

Los casos observados y que deberán ser corregidos son en la municipalidad provincial de Ferreñafe (Lambayeque) y de los distritos de Independencia y El Agustino (Lima), y Pimentel (Chiclayo, Lambayeque). Ahí, se harán nuevamente las proclamaciones para luego seguir con la entrega de credenciales.

El JNE detalló que el caso del concejo distrital de Miraflores en la provincia de Yauyos, en Lima, no se detectó ningún impedimento para que el candidato a primer regidor asuma la alcaldía.