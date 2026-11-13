El JNE establece que las nuevas proclamaciones que cumplan su disposición serán inapelables. (Foto referencial: JNE)
El JNE establece que las nuevas proclamaciones que cumplan su disposición serán inapelables. (Foto referencial: JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que “las nuevas proclamaciones” de los Jurados Electorales Especiales (JEE) “en cumplimiento de lo dispuesto” por el máximo tribunal electoral “son inapelables”.

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