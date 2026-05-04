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López Aliaga dirigió una carta a los miembros del pleno del JNE para pedir que se abstengan de pronunciar los resultados de la primera vuelta. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
López Aliaga dirigió una carta a los miembros del pleno del JNE para pedir que se abstengan de pronunciar los resultados de la primera vuelta. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
/ JULIO REAÑO
Por Martín Calderón

El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se abstenga de anunciar los resultados de los comicios del 12 de abril hasta que culmine la auditoría informática que ha dispuesto realizar al proceso electoral.

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