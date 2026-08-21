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JNE promovió la firma del Pacto Ético. Foto: César Campos
JNE promovió la firma del Pacto Ético. Foto: César Campos
Por Martín Calderón

Seis candidatos a la alcaldía de Lima y sus respectivos partidos no suscribieron el Pacto Ético Electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre. Entre los ausentes figuran Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Daniel Urresti, de Podemos Perú.

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