Seis candidatos a la alcaldía de Lima y sus respectivos partidos no suscribieron el Pacto Ético Electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre. Entre los ausentes figuran Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Daniel Urresti, de Podemos Perú.

Tampoco participaron en la ceremonia de este jueves 20 de agosto Luis Miguel Llanos, de Progresemos; Flor de María Hurtado, de Demócrata Verde; Rubén Bonilla, de Fuerza Ciudadana; y Elizabeth León, de Frente de la Esperanza. A ellos se suma el partido Perú Libre, que no envió representante. Esa agrupación se quedó recientemente sin candidato a la alcaldía de Lima por la renuncia de Rubén Ramírez.

El Pacto Ético Electoral es un compromiso voluntario impulsado por el JNE para que las organizaciones políticas y sus candidatos asuman reglas de conducta durante la campaña. Entre ellas figuran el rechazo a la violencia contra quienes participan o intervienen en el proceso electoral, el respeto por la propaganda electoral, los bienes y los locales de los adversarios políticos y la obligación de informar de manera transparente los ingresos y gastos de campaña.

López Aliaga tampoco suscribió el pacto durante las elecciones regionales y municipales del 2022, cuando buscaba llegar por primera vez al sillón municipal, ni en las elecciones generales 2026, cuando intentó llegar a la Presidencia de la República.

La secretaria general de Renovación Popular, la diputada Norma Yarrow, explicó a El Comercio la posición de su organización. “No firmamos igual que la vez pasada porque la Ética no debe llevar firma sino principios”, dijo.

La decisión de Renovación Popular ocurre en un contexto en el que López Aliaga mantiene cuestionamientos contra las autoridades electorales. Durante la campaña municipal del 2022 sostuvo que no firmó el Pacto Ético porque “hubo mucho corrupto, empezando por el Jurado [Nacional de Elecciones]”.

El discurso de desconfianza hacia las autoridades electorales también estuvo presente en las elecciones generales pasadas, cuando López Aliaga postuló a la Presidencia de la República. En esa oportunidad denunció un supuesto fraude electoral, aunque no presentó pruebas fehacientes que lo demostraran.

Debido a que la norma impide la reelección inmediata de los alcaldes, López Aliaga no puede volver a postular directamente al mismo cargo. Por ello, fue inscrito como candidato a teniente alcalde de Lima. Sin embargo, poco después, Luis Rubio, quien encabezaba la fórmula de Renovación Popular para la alcaldía de Lima, renunció a su candidatura.

Si finalmente López Aliaga asume la cabeza de la lista municipal y Renovación Popular obtiene la victoria en las urnas, volvería a ocupar el cargo de alcalde.

En tanto, hasta el cierre de esta nota, Podemos Perú no respondió por qué el candidato Daniel Urresti ni ninguno de sus dirigentes acudió a la ceremonia de suscripción del Pacto Ético Electoral.

Candidatos que firmaron

La ceremonia del Pacto Ético reunió a un grupo mayoritario de postulantes a la alcaldía de Lima en la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. Entre quienes sí suscribieron el compromiso estuvieron Carlos Bruce, de Somos Perú; Francis Allison, de Avanza País; Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras; Susel Paredes, de Ahora Nación; y Yehude Simon, de la Coalición Transformadora Tierra Verde.

También participaron Samir Quispe, de Batalla Perú; Oswaldo Vargas, de Juntos por el Perú; Edgardo de Pomar, del Partido Popular Cristiano; Mónica Yaya, del Partido Aprista Peruano; Juan Carlos Alvarado, de la alianza Venceremos; Victoria de la Cruz, del Partido Morado; Segundo Valdez, del Frepap; Sandro Caller, del Partido Patriótico del Perú; Luis Huette, del Partido Político Pueblo Consciente; y Santiago Rosendo, de Visión Perú.

Además de los candidatos, participaron dirigentes de Fuerza Popular, Partido del Buen Gobierno, Acción Popular y Alianza para el Progreso, quienes suscribieron el pacto a nombre de sus agrupaciones.

Durante la ceremonia, el presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó que el proceso electoral no se reduce al momento en que los ciudadanos acuden a las urnas.“También se construye durante la campaña, en la manera en que las organizaciones políticas presentan sus propuestas, defienden sus posiciones y se relacionan con sus adversarios y la ciudadanía”, dijo.

Burneo encabezó ceremonia de suscripción del Pacto Ético. Foto: César Campos / GEC

Burneo señaló que la competencia electoral no es ajena a la confrontación política, “pero esa confrontación debe desarrollarse con respeto, responsabilidad y dentro de las reglas que todos hemos acordado”.

El titular del JNE destacó que la adhesión al pacto es voluntaria, pero que ello no le resta importancia frente a los ciudadanos. “Los compromisos que hoy se asumen son voluntarios, pero tienen un significado público muy relevante”, dijo.