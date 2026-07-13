A menos de tres meses para las elecciones regionales y municipales, los indecisos (16,3%) y los que están a favor de votar en blanco o viciado (15,3) en los comicios para la alcaldía de Lima suman casi un tercio (31,6%) del electorado. Y sus porcentajes, por separado, superan a los tres candidatos al sillón capitalino mejor ubicados.

Según la última encuesta de Datum Internacional para el Comercio, Carlos Bruce (Somos Perú) con 12,3%, Francis Allison (Avanza País) con 11,3% y Daniel Urresti (Podemos Perú) con 10,3% encabezan la intención de voto de cara al proceso electoral del domingo 4 de octubre para la Municipalidad de Lima.

De acuerdo con el estudio de opinión, el actual alcalde de Surco y exministro de Vivienda tiene un mayor respaldo en los distritos de Lima centro con un 15,2%, mientras que el burgomaestre de Magdalena tiene el 21,5% en la misma zona. El ex titular del Interior tiene 15,5% en el sur de la capital.

Detrás de ellos, están el médico Luis Rubio (Renovación Popular) con 7,3%; el exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) con 7,3%; y la congresista saliente Susel Paredes (Ahora Nación) con 6,8%.

Además, el exalcalde de San Borja y exministro de Salud Alberto Tejada (Acción Popular) les sigue con un 3% de las preferencias.

Samuel Daza, actual burgomaestre de Ancón y candidato de Fuerza Popular al sillón municipal de Lima, registra un 1,8%. Esto contrasta con el 63,51% de los votos válidos que obtuvo la presidenta de la República electa, Keiko Fujimori, del mismo partido, en la segunda vuelta frente al congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Las prioridades del nuevo alcalde

El 71% de los encuestados consideró que el próximo alcalde de Lima debe tener como prioridad combatir la inseguridad ciudadana.

También indicaron que el nuevo burgomaestre tiene que enfocarse en mejorar el transporte público (9%), ejecutar obras de infraestructura (8%), mejorar la gestión municipal (3%), mejorar la limpieza pública (2%), recuperar espacios públicos y áreas verdes (2%), y ordenar el comercio ambulatorio (1%), entre otros.

Además, el 64% indicó que entre los postulantes a la alcaldía de Lima hay buenas opciones para elegir, mientras que el 30%, no. Y el 6% no sabe.

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De otro lado, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, es aprobado por el 44% de la ciudad, mientras un 43% no lo respalda. Y el 13% no sabe.

Reggiardo es burgomaestre de la capital desde el 21 de octubre del año pasado, tras la renuncia al cargo de Rafael López Aliaga para postular a la Presidencia de la República por Renovación Popular.

El punto de vista

El analista político Luis Benavente afirmó que el alto nivel de indecisos y de personas que contemplan votar en blanco o nulo no le sorprende, porque un estándar de la política peruana es que la gente decida al final. Agregó que a esto se le debe sumar que hay ciudadanos que cambian su voto faltando poco para los comicios.

En diálogo con El Comercio, también dijo que el hecho de que los candidatos a la alcaldía de Lima mejor posicionados no superen el 12% se debe a la fragmentación, al recordar que son 22 los postulantes. No obstante, indicó hay cuadros competitivos, como Bruce, que ha sido ministro, congresista y alcalde distrital; Allison, que ha sido en múltiples veces burgomaestre de Magdalena, y Urresti, ex titular del Interior.

“A ello se le suma otros candidatos que tienen un peso específico y que no están alejados, como Belmont, que tuvo cierto impacto en las presidenciales a pesar de su imagen desgastada, Susel Paredes, que tiene un estilo directo, y Alberto Tejada, que es reconocido por su gestión municipal en San Borja”, manifestó.

El director de Vox Populi, además, indicó que hay otros candidatos que representan a partidos que fueron protagonistas en las elecciones presidenciales: Luis Rubio (Renovación Popular), a quien el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga promueve; Oswaldo Vásquez, alcalde de Chosica, que es de Juntos por el Perú; y Samuel Daza (Fuerza Popular), actual burgomaestre de Ancón.

“Daza tiene el respaldo de Keiko Fujimori, que estará en sus primeros meses de presidenta [cuando se dé la campaña municipal]. Lima siempre ha sido adversa para el fujimorismo. En los noventa, Alberto Fujimori nunca pudo en Lima. Es un reto para Keiko Fujimori, sobre todo, ahora que Lima la apoyó [en la segunda vuelta]”, remarcó.

Benavente subrayó que, a diferencia de otras elecciones municipales, en esta hay una “alta competitividad”. “No recuerdo una elección tan competitiva, y con tantas figuras con peso electoral”, acotó.