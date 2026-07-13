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Resumen

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A menos de tres meses para las elecciones regionales y municipales, los indecisos (16,3%) y los que están a favor de votar en blanco o viciado (15,3) en los comicios para la alcaldía de Lima suman casi un tercio (31,6%) del electorado. Y sus porcentajes, por separado, superan a los tres candidatos al sillón capitalino mejor ubicados.

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