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Luis Bazalar García es un personaje ligado al entorno del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. (Foto: Difusión)
Luis Bazalar García es un personaje ligado al entorno del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Luis Bazalar, uno de los personajes claves del entorno del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ingresó este jueves 21 de mayo a Palacio de Gobierno.

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