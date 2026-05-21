Bazalar García permaneció en la sede del Ejecutivo desde las 10:05 a.m. y se retiró a las 11:40 a.m. Según informó este Diario, se trata de un exsacerdote que antes de la primera vuelta respaldó a Sánchez Palomino.
En 2023, Luis Bazalar fue cuestionado por el Arzobispado de Ayacucho tras realizar comentarios en contra de la iglesia durante una entrevista. Por ello, se le acusó de “denigrar” a la institución religiosa.
Además, en el 2015 fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva por un juzgado de Ayacucho, tras ser acusado de pernoctar o dormir en el domicilio de un menor de 17 años al que “empezó a manipular” y “le enseñaba a tomar vino en gran cantidad”.
Por este hecho, fue hallado culpable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de seducción. Sin embargo, meses después, la Corte Suprema decidió absolverlo y declararlo inocente por falta de pruebas.