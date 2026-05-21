Luis Bazalar, uno de los personajes claves del entorno del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ingresó este jueves 21 de mayo a Palacio de Gobierno.

Según el portal de Transparencia, el exsacerdote ingresó como “prensa acreditada general” vía la Secretaría de Comunicación Estratégica, a cargo de Johanna Mercedes Ocampo Santos De Velaochaga.

Bazalar García permaneció en la sede del Ejecutivo desde las 10:05 a.m. y se retiró a las 11:40 a.m. Según informó este Diario, se trata de un exsacerdote que antes de la primera vuelta respaldó a Sánchez Palomino.

Registro de la visita de Luis Bazalar en Palacio de Gobierno.

En 2023, Luis Bazalar fue cuestionado por el Arzobispado de Ayacucho tras realizar comentarios en contra de la iglesia durante una entrevista. Por ello, se le acusó de “denigrar” a la institución religiosa.

Además, en el 2015 fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva por un juzgado de Ayacucho, tras ser acusado de pernoctar o dormir en el domicilio de un menor de 17 años al que “empezó a manipular” y “le enseñaba a tomar vino en gran cantidad”.

Por este hecho, fue hallado culpable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de seducción. Sin embargo, meses después, la Corte Suprema decidió absolverlo y declararlo inocente por falta de pruebas.

En sus redes sociales el exsacerdote se defiende de estas imputaciones: “A mí se me acusó de cosas falsas (...). Yo me quedé y asumí mi defensa”.