Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, se refirió al pedido que hizo Roberto Sánchez a Keiko Fujimori para que planteen un recuento de votos total de la segunda vuelta, cuando todavía no se termina con este proceso de manera formal, y recordó que la herramienta del recuento de votos es de uso extraordinario y por decisión de las autoridades electorales.

“El recuento de votos no es porque a mí se me ocurre. Yo no puedo pasar por alto las instituciones electorales o el marco electoral. El recuento de votos es en este momento, en algunos JEE porque hay un marco electoral. Las mesas que han sido observadas es porque el JEE, no Roberto Sánchez o Galarreta, han decidido que pase el recuento”, dijo ante la prensa este viernes.

En conferencia de prensa, Roberto Sánchez y miembros del equipo técnico de Juntos por el Perú dijo que es necesario confiar en la transparencia de los resultados oficiales, por lo que pide que haya un recuento total de los votos de la segunda vuelta.

“Yo la invito, señora Keiko Fujimori, a que dejemos ese legado de transparencia, certeza, cero controversia y democracia. Hagámoslo por el Perú (...) Nos ratificamos con un movimiento popular, hoy un consenso político democrático que quiere transparencia radical, que las dudas e indicios se aclaren en el marco de la ley (...) Espero su respuesta, señora Keiko Fujimori”, agregó Sánchez.

Galarreta se mostró en contra de esta posibilidad al resaltar que respetar la democracia no implica “hacer lo que a uno le da la gana”. “Si a Keiko Fujimori o al señor Sánchez se le ocurre mañana que vamos a votar de nuevo según un pacto de transparencia, no señor, acá hay normas, nosotros sí respetamos las instituciones y procedimientos”.