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Luis Galarreta dijo que el recuento de votos no se decide a nivel de candidatos sino por actass observadas. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
Luis Galarreta dijo que el recuento de votos no se decide a nivel de candidatos sino por actass observadas. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
Por Redacción EC

Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, se refirió al pedido que hizo Roberto Sánchez a Keiko Fujimori para que planteen un recuento de votos total de la segunda vuelta, cuando todavía no se termina con este proceso de manera formal, y recordó que la herramienta del recuento de votos es de uso extraordinario y por decisión de las autoridades electorales.

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