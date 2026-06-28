Luis Galarreta se refirió al primer Gabinete Ministerial de Keiko Fujimori. (Foto: Mario Zapata / GEC)
Luis Galarreta se refirió al primer Gabinete Ministerial de Keiko Fujimori. (Foto: Mario Zapata / GEC)
Por Redacción EC

A la espera de que se confirmen los resultados al 100%, el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que la visión del primer Gabinete Ministerial de Keiko Fujimori es tener a los “mejores profesionales, tecnócratas y políticos”.

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