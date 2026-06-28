A la espera de que se confirmen los resultados al 100%, el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que la visión del primer Gabinete Ministerial de Keiko Fujimori es tener a los “mejores profesionales, tecnócratas y políticos”.

En entrevista con “Punto Final”, indicó que la lideresa de su partido ha insistido en la necesidad de tener un “Gabinete amplio” para destrabar inversiones, generar empleo, crecimiento económico y “mirar” a las regiones en el próximo quinquenio.

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“El Perú de hoy día requiere -Keiko lo ha dicho- de un Gabinete amplio (…) Con la visión de ampliar no nos referimos a contraponer posiciones, eso no funciona en ninguna parte del mundo. Hay una visión que es destrabar inversiones, generar empleo, crecimiento y con eso mirar a las regiones”, expresó.

“El Gabinete va a ser amplio, donde habrá algunas personas tal vez del partido o no. La visión y la idea de la composición del Gabinete es amplio, con los mejores profesionales posibles, tecnócratas y políticos. Lo que se tiene que hacer también es política de la buena”, agregó.

Sobre la posibilidad de que asuma como primer ministro, Galarreta dijo que sería “un honor” para él y que por el momento ha sido reelegido como parlamentario andino. También adelantó que Marco Villeni, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, se encargará de coordinar la transferencia.

“Con Keiko todavía no hemos tenido una reunión final. A mí me cayó de sorpresa cuando me dijo que vaya como vicepresidente en el 2021 y ahora en el 2026, lo cual yo agradezco. Es un honor para mí. Yo soy parlamentario andino reelecto”, subrayó.

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“Lo que nosotros hemos visto es que, por lo menos del equipo técnico, varios de ellos, que todavía no hemos definido ni se ha cerrado el tema, creemos que van a estar en el futuro gabinete. Ojalá que esté Luis Carranza, falta aterrizar las conversaciones”, añadió.

Se pronuncia sobre aportes

Consultado sobre los descuentos por planillas que viene realizando el Congreso a sus trabajadores que militan en Fuerza Popular, Galarreta refirió que el cuestionamiento está en si ese es el mecanismo correcto.

Recordó que el estatuto de Fuerza Popular establece que los deberes de los militantes, cuando ocupan cargos públicos, es aportar al partido. En ese sentido, enfatizó que lo más importante es que sean “aportes legales”.

“Yo cuando era congresista me descontaba el Congreso y lo depositaba. Lo que hay que ver es si el mecanismo está bien hecho o no corresponde. Lo importante es que no son dineros ilegales, de economías desconocidas, habría que ver bien el mecanismo porque los partidos políticos se financian con financiamiento público o con aportes, ya sean voluntarios”, manifestó.

“En nuestro caso, como otros partidos en el mundo, es obligatorio (para) quien asume cargo público. Ese mecanismo debería revisarse porque hay un informe del MEF que está diciendo que no es el mejor”, agregó.

Como se recuerda, un informe de “Punto Final” reveló que Congreso destinó a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre, vía transferencias bancarias, S/2.6 millones provenientes de los descuentos por planillas a los sueldos de sus trabajadores militantes entre los años 2022 y 2025.

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No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que el Congreso no puede ser usado como caja recaudadora de aportes a partidos políticos de parte de sus militantes.

Pide intervención de Contraloría

Finalmente, Luis Galarreta solicitó que la Contraloría General de la República intervenga en el nuevo crédito suplementario solicitado por el presidente José María Balcázar.

Como se recuerda, el mandatario había indicado días atrás que el crédito suplementario solicitado al Congreso será destinado a “financiar proyectos de continuidad y nuevas obras en todo el país”.

Sobre el tema, el candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular remarcó que lo más razonable es que el próximo gobierno analice el tema y cuestionó que se hayan licitado obras paralizadas hace dos años en apenas tres días.

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“Hay un crédito suplementario que quiero alertar, y que seguro la Contraloría hay que ponerle un ojo, que está comprometiendo incluso canon hasta diciembre. Lo razonable es que lo vea el gobierno que entra. Obras que han estado paralizadas dos años y las han licitado hace tres días corriendo”, sentenció.