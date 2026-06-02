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Luis Galarreta se refirió a un eventual apoyo del expresidente José Jerí a Fuerza Popular a pocos días de la segunda vuelta. (Foto: Andina)
Luis Galarreta se refirió a un eventual apoyo del expresidente José Jerí a Fuerza Popular a pocos días de la segunda vuelta. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, se refirió a un eventual apoyo del exmandatario José Jerí (2025-2026) al equipo técnico de su partido en la segunda vuelta y dijo que la puerta está “abierta” para el que quiera “sumar al Perú”.

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