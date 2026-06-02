El candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, se refirió a un eventual apoyo del exmandatario José Jerí (2025-2026) al equipo técnico de su partido en la segunda vuelta y dijo que la puerta está “abierta” para el que quiera “sumar al Perú”.

En entrevista con RPP Noticias, recordó que técnicos de otros partidos políticos, como el exministro de Economía y Finanzas Luis Carranza, Carlos Neuhaus y el excandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa.

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No obstante, indicó que un posible apoyo de Jerí Oré a pocos días del balotaje entre Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) dependerá de su etapa de “duelo” tras renunciar al partido Somos Perú.

“No sabía (que había renunciado). Nosotros tenemos la puerta abierta para todo el que quiera sumar al Perú. Tenemos un plan de gobierno que no lo hemos cambiado ni en la primera ni en la segunda vuelta, y el que quiera apoyar ese plan de gobierno, allí está (Luis) Carranza, Carlos Neuhaus, el mismo Rafael Belaunde y así van sumando personas”, expresó.

“Yo no sé si Jerí quiera sumarse porque creo que primero tendrá que tener el duelo con su partido, con Somos Perú, porque entiendo que si ha renunciado tendrá que tener su duelo”, agregó.

Como se recuerda, José Jerí, congresista y expresidente tras la vacancia de Dina Boluarte (2022-2025), anunció que renunció de forma irrevocable a Somos Perú, en el cual forma parte de la bancada parlamentaria.

En un comunicado publicado este 2 de junio, Jerí dio a conocer su decisión y aseguró que fue “profundamente reflexionada” y una de “las más difíciles” de su vida porque se formó políticamente en esta agrupación.

“Hoy cierro una etapa importante de mi via con respeto, gratitud y cariño por la gran familia somista. Como ciudadano, seguiré trabajando con la misma convicción, compromiso y vocación de servicio por el Perú que todos anhelamos construir”, se lee en su pronunciamiento que cierra con una frase del exalcalde de Lima Alberto Andrade, fundador de Somos Perú.