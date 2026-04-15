El candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró en ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, que su partido respetará los resultados de la ONPE respecto a las Elecciones Generales, y pidió a Rafael López Aliaga “no hacerle el juego a la izquierda”.

Galarreta sostuvo que “no se puede patear el tablero” en circunstancias como las que acontecen ahora, ya que nuestros electores se llevarían un mensaje equivocado.

“Le digo con aprecio a Rafael q no le haga juego a la izquierda porque hay muchos sectores que quieren que se caiga el proceso. Entonces hacerle juego a la izquierda tal vez ha sido el objetivo de la ONPE, buscar que alguien cuestione y empiece a ensuciar el proceso”, dijo.

“Pero ahorita que se preocupe por las actas observadas que es lo que toca a los partidos, hay que respetar las instituciones. No podemos patear el tablero sino que líderes políticos somos si a la gente le enseñamos a no creer en el estado de derecho”, agregó.