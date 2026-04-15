Resumen

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Luis Galarreta pidió a Rafael López Aliaga no hacerle el juego a la izquierda. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
Luis Galarreta pidió a Rafael López Aliaga no hacerle el juego a la izquierda. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró en ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, que su partido respetará los resultados de la ONPE respecto a las Elecciones Generales, y pidió a Rafael López Aliaga “no hacerle el juego a la izquierda”.

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