Luis Galarreta cuestionó que el JNE no se haya pronunciado antes de la elecciones municipales del 2026. (Foto: PCM)
Luis Galarreta cuestionó que el JNE no se haya pronunciado antes de la elecciones municipales del 2026. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció sobre la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la entrega de credenciales a candidatos que postularon como primeros regidores y que buscaban asumir una alcaldía tras la renuncia del candidato que encabezó la lista.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?