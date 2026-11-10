El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció sobre la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la entrega de credenciales a candidatos que postularon como primeros regidores y que buscaban asumir una alcaldía tras la renuncia del candidato que encabezó la lista.

En el podcast Siempre a las 8 de El Comercio, conducido por Jimmy Chinchay, el jefe del Gabinete señaló que prefiere no tomar posición sobre la controversia mientras el proceso electoral no haya concluido con la proclamación de resultados.

Sin embargo, remarcó que las reglas electorales deben estar definidas con claridad para todos los participantes.

“ Yo he declarado como ministro de Estado que hasta que no concluya el proceso en sí, que es la proclamación, no quiero tomar parte. Pero lo que sí he dicho es que las reglas de juego tienen que estar claras siempre, para todos ”, manifestó.

Galarreta sostuvo que los ciudadanos toman una decisión en función de los candidatos que conocen durante la campaña electoral. En ese sentido, consideró que la claridad de las reglas también habría permitido que otros postulantes evaluaran mejor sus posibilidades de participación.

“Porque la gente toma una decisión y ha visto a un candidato. Las reglas de juego siempre tienen que estar claras para evitar situaciones como la de ahora, incluso con los otros que no llegaron, si hubieran sabido que era así, habrían tenido mejor opción, como Francis Allison, Carlos Bruce”, expresó.

El titular de la PCM señaló que comprende el malestar de Renovación Popular frente al pronunciamiento del organismo electoral y reiteró que las condiciones debieron estar claras desde el inicio.

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“Entiendo el malestar de Renovación Popular porque las cosas han tenido que estar claras”, concluyó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió que los primeros regidores electos que hayan ejercido el cargo de alcalde durante el periodo municipal inmediato anterior (como es el caso de Rafael López Aliaga) no serán proclamados ni recibirán credenciales para asumir esa función en la gestión 2027-2030.

La disposición fue anunciada este viernes por Yessica Clavijo, secretaria general del organismo electoral, tras la revisión de oficio de 427 proclamaciones de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.