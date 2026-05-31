El ex ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla desmintió al candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, quien en el debate presidencial le atribuyó la afirmación de que Pedro Francke fue el mejor titular de esa cartera, y lo calificó de un “mentiroso compulsivo”.
En el programa “Sin Rodeos” de Milagros Leiva, señaló que estudia la posibilidad de presentar una demanda contra Sánchez Palomino por decir “falsedades” en televisión nacional.
“Lo que hemos presenciado es a un mentiroso compulsivo y la verdad es que voy a chequear con mis abogados porque él alegremente no puede decir falsedades en televisión nacional y desviar la atención de técnicos que son absolutamente repudiados en su accionar”, expresó.
Explicó que esa declaración suya fue sacada “de contexto” y que en un programa de televisión de señal abierta, al que había sido invitado hace unos años, cuestionó al entonces titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, por bajar la recaudación fiscal, dándole dos puntos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún) a los gobiernos municipales.
“A él (Pérez Reyes) lo comparé, que estos ministros de Economía han sido los peores que hemos tenido, que nunca había habido ese antecedente, ni siquiera con Francke, de haber regalado recursos, dos puntos del IGV, a gobiernos municipales por un tema de clientelismo y a mí me asombra que el señor Sánchez tenga que apelar a terceros teniendo allí a profesionales destacados que acompañan a Keiko Fujimori, para crear esta mentira respecto a Francke”, manifestó.
De otro lado, Castilla reveló que los expresidentes Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025) le propusieron ser ministro de Economía y Finanzas, pero no aceptó en ninguno de los dos Gobiernos.
“Sí, (Pedro Castillo) me propuso ser ministro de Economía y la señora Boluarte también. Las dos veces dije que no porque no tenía ningún tipo de afinidad con ninguno de esos dos regímenes y estaba en el mundo privado hace muchísimo tiempo”, aseveró.
“Fui ministro de Economía por casi tres años y medio casi. Estuve en un periodo complejo en nuestro país y quien me conoce sabe de mi trayectoria para ahora venir a manosearme, cuando no tiene ningún argumento y la crítica central ha sido este tipo de mentiras para lavarle la cara al mitómano de Sánchez”, añadió.