Mariano González, precandidato presidencial de Salvemos al Perú, aseguró que hubo un “direccionamiento” en las elecciones internas de dicho partido llevadas a cabo el último domingo 7 de diciembre, donde su fórmula y la de Antonio Ortiz Villano definirán la nominación mediante un sorteo tras empatar en los comicios.

En entrevista con Canal N, dijo que tiene una “sensación de desconfianza” hacia las autoridades electorales luego que el portal “La pista clave” revelara la fotografía de una supuesta reunión entre Ortiz Villano y Willy Ramírez, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Estamos en una etapa electoral. Lo que creo es que ha habido un direccionamiento, evidentemente, en la elección del domingo, y para mí es aún más preocupante que el mismo hecho suscitado con esta fotografía, que serán las personas involucradas quienes tengan que aclarar, me genera una sensación de desconfianza en las autoridades electorales”, expresó.

“Hoy es con nosotros, mañana o más tarde puede ser con cualquier otro partido, puede ser con los resultados de las elecciones. Soy respetuoso de las instituciones y creo que las instituciones también tienen que hacer lo necesario para que los ciudadanos y ciudadanas las respeten”, agregó.

Tras indicar que la situación es “alarmante”, Mariano González indicó que conversará con su comando de campaña para tomar una decisión al respecto y adelantó que podrían iniciar por su lado una investigación sobre el tema, además de presentar las denuncias que correspondan.

“Sí creo que esto es alarmante. Lo que sí tengo claro es que voy a conversar hoy mismo con mi comando de campaña y tomaremos una decisión. La decisión, creo yo, va a tener, además, sí o sí, que hacer por nuestro lado las investigaciones necesarias y las denuncias correspondientes. Voy a conversar seriamente con mi comando de campaña”, sentenció.

Cabe señalar que el órgano electoral central de Salvemos al Perú tendrá que definir en los próximos días la modalidad de sorteo para definir a su candidato presidencial, que podría ser lanzando una moneda al aire o sacando una bolilla.

Reunión con magistrado del JNE

Según el portal “La pista clave”, la reunión entre Antonio Ortiz Villano, precandidato presidencial de Salvemos al Perú, y el magistrado del JNE se produjo en el lobby del hotel Sheraton hace aproximadamente un mes.

Willy Ramírez Chavarry, representante de los abogados ante el organismo electoral, reconoció a dicho medio haberse reunido con Ortiz Villano, pero asegura “que no sabía que era un precandidato o candidato”.

“Yo asistí ahí a una reunión con el señor Aquiles Guerrero, que es productor de Best Cable, y ahí me presentó a un amigo de él, un señor de apellido Ortiz y él me dijo que era un empresario que estaba en el mundo del rodaje y rodamientos. En ningún momento se identificó como candidato o pre candidato, ni nada por el estilo”, dijo.

Asimismo, el magistrado del JNE sugiere que fue sorprendido. “Con tanto precandidato y candidato que hay”, indicó.

“No hemos hablado absolutamente nada de si es candidato o pre candidato, me dijo que era empresario, que era de provincia, me preguntó de dónde era, le dije que yo también soy de provincia”, sostuvo.