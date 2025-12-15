El excandidato presidencial Mariano González presentó su renuncia irrevocable a su militancia en el partido Salvemos al Perú y a su candidatura al Senado en las próximas elecciones generales del 2026.

A través de un escrito dirigido a Guillermo Suárez Flores, presidente de dicha agrupación política, el exministro alegó el incumplimiento de acuerdos políticos por parte de la presidencia y secretaría general del partido, así como “hechos de suma gravedad”.

“La última semana se conoció públicamente de una reunión sostenida entre un precandidato presidencial y un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Al respecto, el partido ni el JNE han iniciado investigación o realizado manifestación alguna, por el contrario, hay un preocupante silencio”, indicó.

“Asimismo, en los últimos días se ha conocido que una persona allegada al mismo miembro del JNE que participó en la referida reunión estaría gestionando ante la dirigencia del partido la participación de personas vinculadas a un partido proscrito por orden judicial de la Corte Suprema de República”, agregó.

Ante ello, Mariano González solicitó al presidente del partido Salvemos al Perú tramitar su renuncia ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

Carta de renuncia enviada por Mariano González.

Cabe recordar que el último sábado 13 Antonio Ortiz fue designado como candidato presidencial de Salvemos al Perú, tras ganar el sorteo público por lanzamiento de una moneda, con el cual se resolvió el empate que mantenía con González Fernández.

Con este resultado, la fórmula encabezada por Ortiz queda habilitada para continuar el proceso de inscripción con miras a las Elecciones Generales del 2026.