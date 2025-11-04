Mario Vizcarra, hermano del exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020) y precandidato presidencial de Perú Primero, anunció que no participará en el CADE Ejecutivos 2025, organizado por IPAE Acción Empresarial, por motivos de salud.

A través de un oficio enviado a María Isabel León, presidenta del Comité CADE Ejecutivos 2025, el hermano de Vizcarra Cornejo informó que este miércoles 5 de noviembre se someterá a una cirugía ocular.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Rafael López Aliaga confirma que participará en el CADE Ejecutivos 2025

Debido a ello, tendrá que tomar unos días de descanso visual, con lo cual se verá imposibilitado de participar en el foro más importante del sector empresarial.

Documento enviado por Mario Vizcarra a la organización del CADE Ejecutivos 2025.

Cabe recordar que días atrás, Mario Vizcarra aseguró que si llegase a ser presidente y su hermano Martín fuese condenado a prisión en su juicio por corrupción, indultaría a él y a todos los otros exmandatarios que estén recluidos en el penal de Barbadillo.

Según dijo al espacio del periodista Víctor Caballero, en el que estuvo acompañado por Martín Vizcarra, esto incluiría incluso a la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), en caso llegase a ser enviada a prisión.

“Por lo tanto, yo de presidente, no solamente (indultaría) a él, mi llamado sería a una reconciliación de todos los peruanos y no solamente sería él. Yo indultaría a todos los presidentes que están ahí”, sostuvo.

Consultado si esto aplicaría para Alejandro Toledo, preso tras ser hallado culpable de recibir coimas de Odebrecht (Caso Interoceánica Sur) y de lavar ese dinero mediante la compra de inmuebles (Caso Ecoteva), aseguró que sí.

“Es una forma de reconciliarnos. Pero al mismo tiempo, propondría proyectos de ley que endurecerían tremendamente las penas a los futuros presidentes que delincan, inclusive la cadena perpetua. Pero ya dejemos de estar este insultándonos, separándonos cada día más”, acotó.