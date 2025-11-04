Mario Vizcarra, hermano del exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020) y precandidato presidencial de Perú Primero, anunció que no participará en el CADE Ejecutivos 2025, organizado por IPAE Acción Empresarial, por motivos de salud.
A través de un oficio enviado a María Isabel León, presidenta del Comité CADE Ejecutivos 2025, el hermano de Vizcarra Cornejo informó que este miércoles 5 de noviembre se someterá a una cirugía ocular.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Rafael López Aliaga confirma que participará en el CADE Ejecutivos 2025
Debido a ello, tendrá que tomar unos días de descanso visual, con lo cual se verá imposibilitado de participar en el foro más importante del sector empresarial.
Cabe recordar que días atrás, Mario Vizcarra aseguró que si llegase a ser presidente y su hermano Martín fuese condenado a prisión en su juicio por corrupción, indultaría a él y a todos los otros exmandatarios que estén recluidos en el penal de Barbadillo.
LEE MÁS: Mario Vizcarra anuncia que indultaría su hermano Martín, a Alejandro Toledo y a todos los expresidentes presos si llega al poder
Según dijo al espacio del periodista Víctor Caballero, en el que estuvo acompañado por Martín Vizcarra, esto incluiría incluso a la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), en caso llegase a ser enviada a prisión.
“Por lo tanto, yo de presidente, no solamente (indultaría) a él, mi llamado sería a una reconciliación de todos los peruanos y no solamente sería él. Yo indultaría a todos los presidentes que están ahí”, sostuvo.
LEE MÁS: José Jerí en la CADE 2025: “Dejemos atrás la confrontación estéril, los adjetivos y pensemos en construir un país más seguro y justo”
Consultado si esto aplicaría para Alejandro Toledo, preso tras ser hallado culpable de recibir coimas de Odebrecht (Caso Interoceánica Sur) y de lavar ese dinero mediante la compra de inmuebles (Caso Ecoteva), aseguró que sí.
“Es una forma de reconciliarnos. Pero al mismo tiempo, propondría proyectos de ley que endurecerían tremendamente las penas a los futuros presidentes que delincan, inclusive la cadena perpetua. Pero ya dejemos de estar este insultándonos, separándonos cada día más”, acotó.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Betssy Chávez juega la carta del asilo: ascenso, caída y excarcelación del personaje clave en el golpe de Estado
- Elecciones 2026: Estos son los congresistas que postularan a la reeleccion como diputados y senadores
- Hugo de Zela: “Se ha descuidado totalmente, por parte de la Corte IDH, la promoción de los derechos humanos”
- Keiko Fujimori y la cámara del Congreso: ¿Quién usó equipo en mitin de Fuerza Popular?
- Elecciones 2026: Prófugos, inhabilitados y procesados en listas para las primarias
Contenido sugerido
Contenido GEC