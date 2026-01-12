El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará este jueves 15 de enero la apelación del partido Perú Primero contra la tacha a la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, en el marco de las elecciones generales del 2026.

El máximo organismo electoral notificó al personero legal de dicha agrupación política, José Luis Alvarado Gonzáles, y precisó que la audiencia pública virtual se iniciará a las 8:30 a.m. en la plataforma Zoom.

El caso se originó cuando el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundadas tres tachas ciudadanas que cuestionaban la idoneidad de Vizcarra Cornejo debido a una sentencia por el delito de peculado dictada en su contra en el año 2005.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), los ciudadanos condenados por delitos de corrupción de funcionarios están impedidos de postular a la Presidencia de la República, incluso si ya cuentan con rehabilitación legal.

En su defensa, Perú Primero argumenta que el impedimento establecido en la Ley 30717 es inconstitucional y vulnera el derecho a la participación política. La agrupación sostiene que Mario Vizcarra ya cumplió su condena y se encuentra rehabilitado.

Las tres tachas presentadas piden que Vizcarra Cornejo sea excluido de la contienda electoral por registrar una condena, al amparo de la Ley 30717, que establece que los sentenciados por corrupción no pueden ser candidatos, incluso si ya están rehabilitados.

Luis Miguel Caya Salazar, candidato a diputado por el Apra y exconsejero regional de Moquegua, fue quien presentó el primer pedido contra la postulación de Mario Vizcarra.

En tanto, los ciudadanos Jeanpier Valverde Ortega y Edwin Huamaní Pérez presentaron dos nuevas tachas, argumentando el impedimento legal que tendría Vizcarra para postular por haber registrado una condena.