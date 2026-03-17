La candidata a la Presidencia de la República por Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, expuso sus principales propuestas económicas y de seguridad durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con el apoyo de El Comercio, donde planteó impulsar un proceso progresivo de formalización empresarial para ampliar la base productiva del país.

La aspirante consideró urgente incorporar al amplio sector informal al sistema productivo.

“Vamos a generar una escalera de formalización y competitividad en el sector empresarial. Hoy las mypes y la gran empresa pagamos dos de cada diez en el país y ya no damos más”, afirmó.

“Pero ese 80% (restante) debe caminar hacia la formalización con incentivos laborales, tributarios, créditos blandos hasta que sean competitivos y puedan competir en igualdad de condiciones”, agregó.

Sin embargo -apuntó- “No vamos a permitir a mypes que en realidad son grandes empresas que no quieren asumir el costo de una gran empresa”.

Pérez Tello añadió que el crecimiento económico debe estar acompañado por una fuerte inversión en infraestructura y conectividad digital, con el objetivo de reducir las brechas estructurales del país. “Si no tenemos la misma línea de partida en salud y educación, no vamos a poder competir en igualdad de condiciones”, sostuvo.

Asimismo, consideró que el país debe aprovechar nuevas oportunidades comerciales, como el desarrollo del Puerto de Chancay.

“Tenemos un nuevo mercado que se abre con el Puerto de Chancay, hay que aprovecharlo bien con todos los productos que podríamos hacer trasladando materia prima a una industrialización que necesita gas, carreteras insumos y seguridad”, señaló.

Turismo

En el ámbito del turismo, la candidata planteó mejorar la infraestructura aeroportuaria y ejecutar proyectos que permitan dinamizar el sector: “El turismo tiene su propia tasa de crecimiento y se hará un aeropuerto como Choquequirao arreglando todos los aeropuertos que no hemos arreglado, terminando con la obra pública estancada, a partir de un destrabe sólido”.

También propuso la creación de un fondo soberano financiado con recursos del canon y sobrecanon, con el objetivo de asegurar que esos ingresos puedan redistribuirse de manera sostenible a las regiones.

“Con el canon y sobrecanon haremos un fondo soberano para que se dirija a la región pero que sea sostenible anualmente, aplicando subsidiaridad y supletoriedad. No va a ser rentable poner agua en todo el país pero necesita agua que es la prioridad de la ejecución del gasto publico, a partir de eso se combatirá anemia, desnutrición, se prioriza agricultura y la agricultura es la mayor fuente de empleo en nuestro país”.

Seguridad

Pérez Tello destacó su experiencia de más de 15 años trabajando en el sistema penitenciario y planteó impulsar el modelo de “cárceles productivas”.

En ese contexto, cuestionó la eficiencia del penal de penal de Challapalca, al que calificó como costoso y riesgoso, y propuso fortalecer modelos como el del penal de Cochamarca, donde los internos desarrollan actividades laborales.

Según explicó, bajo este esquema los reclusos generan ingresos que se distribuyen en distintos fines

“Cochamarca es eficiente, todos los presos trabajan en un concepto llamado cárceles productivas. El 30% paga reparación civil en un país en el que nadie lo hace. Adicionalmente, con el otro 30% se mejora las condiciones de la familia del preso, de manera que se mantiene el vínculo preso-familia, y eso es una garantía de progresión en la conducta. Finalmente, el otro 30% va para mejorar las condiciones del preso en el propio establecimiento penitenciario y el 10% para pagar los talleres”, culminó.