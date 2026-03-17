Resumen

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Marisol Pérez Tello propuso trabajar en el concepto de cárceles productivas si es elegida presidenta. (Foto: GEC)
Marisol Pérez Tello propuso trabajar en el concepto de cárceles productivas si es elegida presidenta. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La candidata a la Presidencia de la República por Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, expuso sus principales propuestas económicas y de seguridad durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con el apoyo de El Comercio, donde planteó impulsar un proceso progresivo de formalización empresarial para ampliar la base productiva del país.

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