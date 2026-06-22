La excandidata presidencial Marisol Pérez Tello sostuvo que los resultados electorales deben ser aceptados con responsabilidad democrática y sin cuestionamientos que, a su juicio, deslegitimen la voluntad ciudadana.

“Hay que enfrentar la derrota con estoicismo, ganes o pierdas” , afirmó en diálogo con el programa Tenemos que hablar.

Durante la entrevista, la exministra se refirió a su decisión de votar en blanco o viciado en la segunda vuelta electoral, al señalar que ninguno de los candidatos le generaba confianza. “No consideraba que ninguno de los dos me daba la tranquilidad de que el país pudiera tener un encuentro” , indicó. En esa línea, remarcó que su decisión fue “absolutamente consciente” y que el voto viciado representa una expresión política válida que no suma ni resta a ninguna candidatura.

Pérez Tello también cuestionó el clima de polarización durante el proceso electoral, al considerar que existió una fuerte división entre el Perú urbano y el rural. Además, sostuvo que se evidenciaron expresiones con “carga racista” en distintos momentos de la campaña.

Respecto al debate interno en su agrupación política, señaló que en Primero la Gente se respetó la libertad de sus militantes para definir su voto, aunque posteriormente se optó por no hacer públicas dichas decisiones. Asimismo, expresó una posición crítica frente a lo que denominó “fraudismo”, aunque precisó que las eventuales irregularidades detectadas no alteran el resultado final de la elección.

En otro momento, afirmó que las decisiones expresadas en las urnas deben respetarse el día de la votación y que las impugnaciones posteriores no deben derivar en un cuestionamiento total del proceso electoral. “En el fondo estás cuestionando el voto de la gente” , advirtió.

Sobre el panorama político, señaló que la entonces candidata Keiko Fujimori estaba “a puertas de ser declarada presidenta del Perú” y expresó que, aunque no comparte ese resultado, respeta la decisión de más del 50% de ciudadanos que la respaldaron. Añadió que su prioridad será impulsar normas orientadas a combatir la criminalidad organizada.

Finalmente, reiteró su reflexión sobre el escenario político tras la elección. “Si pierdes, cuál es el papel que vas a jugar: el de ‘me cargo todo’ o el de ver cómo corrijo y vamos para adelante con una posición seria, constructiva y respetuosa que ayude a equilibrar el país” , concluyó.