Marisol Pérez Tello respalda el voto viciado y critica presión política en segunda vuelta. (Foto: Captura de YT / Tenemos Que Hablar)
Marisol Pérez Tello respalda el voto viciado y critica presión política en segunda vuelta. (Foto: Captura de YT / Tenemos Que Hablar)
Por Redacción EC

La excandidata presidencial Marisol Pérez Tello sostuvo que los resultados electorales deben ser aceptados con responsabilidad democrática y sin cuestionamientos que, a su juicio, deslegitimen la voluntad ciudadana.

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