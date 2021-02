El expresidente Martín Vizcarra, candidato al Congreso por el partido Somos Perú, aseguró que se someterá a las investigaciones por el caso ‘vacunagate’ en el Ministerio Público y el Parlamento, pero dijo que no se debe aprovechar esta coyuntura para sacarlo de la carrera electoral.

“Lo único que pido es que no traten de usar su cargo, su posición para eliminar a un contendor político. No se aproveche de las circunstancias. Estamos en un proceso electoral democrático donde las urnas, la población es la que debe determinar a sus próximas autoridades. No quieran aprovecharse de las circunstancias para eliminar a un contendor político que les es incómodo”, dijo en una trasmisión por redes sociales que hizo esta tarde.

Esta mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso inició el debate sobre las diversas denuncias que se han presentado contra el exmandatario y otros altos funcionarios por haberse beneficiado con la aplicación de vacunas de Sinopharm que fueron enviadas al Perú durante la fase 3 de los ensayos para ser aplicadas al personal vinculado a estos estudios.

Martín Vizcarra dijo que se someterá a investigaciones "objetivas" sobre 'vacunagate'.

En paralelo, el Ministerio Público ha abierto una investigación contra Vizcarra Cornejo y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por este mismo caso que se ha denominado como ‘vacunagate’.

“He manifestado como persona, ciudadano, que me allano a cualquier investigación. Aquí. Ministerio Público y Congreso de la República han iniciado investigaciones. A su disposición para cualquier información que requieran para que tengan la claridad de una investigación objetiva, independiente que encuentre la verdad, que al igual que todos es lo que yo quiero”, aseguró el expresidente.

Martín Vizcarra aseguró que “cuando las aguas se calmen y todo se aclare”, el tiempo le dará la razón por estas presuntas irregularidades.

“Es completamente diferente octubre del año pasado, con ensayos clínicos de una vacuna en fase experimental. Eso es completamente diferente a después del mes de diciembre, cuando el laboratorio aprueba la vacuna, en consecuencia ya es formal y oficial, a partir de enero, febrero, la aplicación de la misma que ya es una vacuna aprobada. Son dos escenario diferentes [...] Eso debe quedar absolutamente claro”, comentó.

Cabe recordar que Martín Vizcarra ha asegurado que tanto él como su esposa, Maribel Díaz, y su hermano César Vizcarra, recibieron las dos dosis de la vacuna de Sinopharm entre los meses de setiembre y octubre del 2020 como parte de los ensayos clínicos del laboratorio chino.

Sin embargo, la Universidad Cayetano Heredia, a cargo de estos estudios, ha detallado que tanto Vizcarra Cornejo como sus familiares fueron parte de un listado de unas 487 personas que recibieron vacunas de un lote de 2 mil vacunas activas que no fueron destinadas para la fase 3 de Sinopharm.

