Martín Vizcarra: ¿Cómo impactará su sentencia por corrupción en la candidatura presidencial de Mario Vizcarra?

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional lo encontró culpable de recibir sobornos de S/ 2.3 millones cuando fue gobernador de Moquegua (2011–2014).

El tribunal concluyó que Vizcarra condicionó la adjudicación de obras públicas al pago de sobornos, operación en la que utilizó como operador a su entonces amigo y hombre de confianza, el exministro de Agricultura José Manuel Hernández. Aun así, mientras la sentencia se leía en sala, el exmandatario insistió en aferrarse al discurso de que todo se trata de una persecución orquestada en su contra.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, escribió en su cuenta en X.

El expresidente y los rostros más visibles de Perú Primero apostarán por transformar la campaña de Mario Vizcarra en una cruzada contra la “persecución política” y el “establishment”, coincidieron en destacar analistas políticos consultados por El Comercio.

Narrativa vizcarrista

El entorno más cercano a Vizcarra califica la sentencia como injusta, pero también la considera una oportunidad para cohesionar a la militancia y reforzar el relato del “abuso”.

Alejandro Salas, vocero del expresidente y candidato al Senado por Perú Primero, sostuvo a El Comercio que el fallo fortalecerá la base más leal del electorado que respalda al exmandatario.

“Creo que este acto injusto consolidará un voto duro para quienes creen en Martín Vizcarra. La gente está cansada del abuso, hoy Perú Primero pasa de ser una propuesta política a ser una causa política, en donde consolidaremos también el voto de rechazo al establishment. Todo esto sin duda favorecerá la propuesta de Mario Vizcarra”, dijo.

En tanto, el secretario general de Perú Primero, César Figueredo Muñoz, afirmó que la condena tomó por sorpresa a la organización, pero no altera sus planes.

“Ciertamente Martín es el líder del partido. Lo sigue siendo aún en esta dolorosa circunstancia. Pero el partido es una organización fuerte, muy bien organizada, que ha procesado más de 120,000 fichas de afiliación en los últimos tres años [...] Nosotros, como partido, hemos decidido lanzar a Mario como nuestro candidato, y vamos a seguir apoyándolo”, señaló a este Diario.

Mario Vizcarra mantuvo la narrativa sobre una persecución política y judicial contra su hermano, el exmandatario Martín Vizcarra. Foto: Diana Marcelo / GEC

El dirigente defendió la continuidad del proyecto político bajo el liderazgo simbólico del exmandatario desde la cárcel. “Vamos a tener que trabajar el doble o el triple, pero también es verdad que no es necesario que la gente vea a Martín Vizcarra. Ya saben a quién representa. El partido va a seguir avanzando y estamos seguros de que vamos a lograr un lugar importante y, por qué no, ganar la presidencia en el 2026”, aseguró.

El precedente Gregorio Santos

El analista político Gonzalo Banda destacó que la estrategia de Vizcarra no es nueva en la política peruana. Recordó el caso de Gregorio Santos, que hizo campaña desde un penal en el 2014, cuando cumplía prisión preventiva.

“Martín Vizcarra y Pedro Castillo son figuras que harán campaña política desde la prisión. Esto ya sucedió en el Perú con Gregorio Santos. Seguramente Vizcarra va a tener una limitación, pero va a utilizar su sentencia como un escudo de campaña, como ya lo hemos visto en sus primeros mensajes en Twitter, donde se muestra como un perseguido político. Creo que eso va a ayudar un poco en esa mística que quiere imprimir, de él contra el establishment”, señaló.

Banda consideró que ese discurso puede servir para que Perú Primero alcance la valla electoral, aunque agregó que la candidatura de Mario Vizcarra no tiene la misma fuerza.

“Lo veo tratando de luchar la posibilidad que llegar al Congreso, es decir, de pasar del 5%. [...] No creo que Mario Vizcarra tenga el carisma necesario, pero va a tener un arrastre, sin lugar a dudas”, dijo.

Banda remarcó que el espacio natural del vizcarrismo será el populismo: “Van a ser figuras que tendrán un lugar fundamentalmente en el voto populista, antiestablishment, que seguramente apelarán a propuestas altisonante”, estimó.

Sin sobresaltos en el núcleo duro

En tanto, el analista político Enrique Castillo consideró que la sentencia no modificará sustancialmente el escenario electoral de Perú Primero. Desde su perspectiva, el electorado vizcarrista ya esperaba un desenlace judicial adverso.

“La posibilidad de una condena ya estaba dentro de los escenarios [...] No creo que la condena cambie las preferencias electorales. Al contrario, lo van a ver como una venganza política relacionada con la disolución del Congreso”, sostuvo.

Simpatizantes de Perú Primero lamentaron la sentencia contra Martín Vizcarra en las inmediaciones de la sala penal. Foto: Antonio Melgarejo | GEC

Castillo subrayó que, en términos mediáticos, el nombre de Vizcarra seguirá dominando la agenda durante varios días. El debate girará entre quienes lo ven como víctima de una persecución política y quienes lo señalan como un político corrupto.

“Van a aparecer nuevos argumentos de un lado y del otro; los medios van a mantener el tema en vitrina”, explicó. Esa exposición constante, añadió, podría inclinar a algunos indecisos hacia la idea de que Vizcarra enfrenta una injusticia.

“Los que ya están en contra de Martín Vizcarra no van a cambiar. Pero sí puede ir calando en ciertos sectores la percepción de que es víctima de una persecución, de un engaño, y que le quieren restar posibilidades porque lidera las encuestas”, afirmó.

Consultado si el discurso de victimización se fortalecerá, Castillo respondió: “En un primer momento sí. Esta condena no creo que complique su núcleo duro, sino que puede ayudarlo a una victimización. [...] Pero cuando la gente vea a Mario Vizcarra en directo, y lo escuche, muy probablemente tenga problemas para identificarse con él. Si no manejan bien los temas y si Mario Vizcarra decepciona, eso sí le puede complicar”.

Vacío de campaña

La politóloga Katherine Zegarra añadió que, con Martín Vizcarra fuera de la campaña, los candidatos de Perú Primero al Congreso podrían estimar que tienen menos oportunidades de ser elegidos.

“Él ya tenía un rol de asesor de campaña. Entonces, la sentencia definitivamente les afectará porque ya no estará presencialmente. Estaba claro que el personaje principal era él. [...] Su salida hace que posiblemente el seudoliderazgo de su hermano se vea cuestionado”, dijo a El Comercio.

Zegarra destacó que Mario Vizcarra “no tiene el carisma de Martín”, que supo aprovechar el descontento popular hacia los partidos tradicionales.

“Lo más probable es que Mario Vizcarra no sea un candidato presidencial atractivo”, sentenció.

Como parte de su despliegue de campaña, Mario Vizcarra viajará este fin de semana a Iquitos. Allí aparecerá nuevamente con una camisa blanca bordada con la inicial de su nombre y su apellido —“M. Vizcarra”— un detalle que forma parte de una estrategia para anclar su imagen a la de su hermano.