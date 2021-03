El expresidente Martín Vizcarra presentó un escrito junto con su abogado Fernando Ugaz en el que denuncia que el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), ha vulnerado el debido proceso en el caso de la denuncia constitucional en su contra.

En el documento, el exmandatario considera que se lleva a cabo una “inhabilitación express” en su contra debido a que el subgrupo parlamentario no atendió “oportuna y debidamente mis escritos como manda el debido proceso” y se le ha notificado “con posterioridad” luego de que “se violentaron las mínimas garantías y el derecho a la defensa”.

Martín Vizcarra señala que se enteró a través de Twitter que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había rechazado sus pedidos para que el congresista Leonardo Inga (Unión por el Perú) no tenga a su cargo el informe de calificación sobre su denuncia debido a que había “adelantado opinión”.

“He tenido que enterarme irregularmente nuevamente por Twitter del 21 de marzo y por entrevista de TV del de marzo, del señor que preside la Subcomisión [Carlos Pérez Ochoa], que se han negado mis pedidos de fecha 19 de marzo del 2021″, se lee en el documento.

Por esas razones, el exjefe del Estado (2018-2020) consideró que se le “han violentado las garantías mínimas de un debido proceso” y, por esa razón, pide que se corrijan las falencias “o en todo caso tendré que accionar por los canales respectivos”.

Este miércoles, en declaraciones a RPP, Carlos Pérez Ochoa informó que habían rechazado el pedido para que se inhiba el congresista Jim Ali Mamani (Nueva Constitución).

“Se le ha dado respuesta al señor Vizcarra respecto a ese escrito en una pretendida recusación del congresista Mamani. Sin embargo, lo que no le quedó claro al señor Vizcarra es que la figura de la recusación no existe en el fuero parlamentario. Este procedimiento no tiene esta figura que tiene una connotación penal”, aseguró.

