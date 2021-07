El expresidente Martín Vizcarra consideró este jueves que al recibir la primera dosis de Pfizer contra el COVID-19, se estaba vacunando por “primera vez”, pese a que fue inoculado irregularmente en octubre del 2020 con un lote destinado al personal médico a cargo del estudio clínico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

“Voy, llego, sigo todo el proceso, el triaje, una médica me entrevista, verifica mis condiciones, mis documentos y me aplica la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Es la primera vez que me estoy vacunando, lo de octubre del año pasado fue un ensayo clínico de etapa fase 3, eso no fue vacuna, eso tiene que quedar absolutamente claro”, indicó a través de una transmisión de Facebook.

El último domingo, Vizcarra Cornejo recibió la primera dosis contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer, pese a que ya había sido inmunizado de manera irregular con la vacuna de Sinopharm. A través de su cuenta de Twitter, informó que fue inoculado con la primera dosis de la vacuna de Pfizer “de acuerdo al cronograma” debido a que tiene 58 años de edad.

Al respecto, el exmandatario señaló que quienes participaron como voluntarios del ensayo clínico de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, figuran en el padrón de vacunación y están recibiendo las dosis de Pfizer.

“A los 12 mil voluntarios que les aplicaron el mismo compuesto que me aplicaron a mí en setiembre, octubre, que se aplicaron, están el padrón de vacunación, a todos ellos también los están vacunando, los que recibieron el mismo compuesto el año pasado”, manifestó.

En ese sentido, cuestionó las medidas tomadas por el Ministerio de Salud de retirar del padrón de vacunación a quienes recibieron las dosis de Sinopharm. Vizcarra exhortó al titular de este sector, Óscar Ugarte, a no dejarse “poner contra la pared”.

“Lo que no entiendo es la reacción del gobierno a través del Ministerio de Salud, decir que está mal, que es un error que esté en el padrón. Usted es un médico, ministro de Salud, no se deje poner contra la pared por algún político o algún medio de comunicación”, criticó.

“Tomar decisiones absolutamente irracionales, no le vamos a poner la segunda dosis y lo sacamos del padrón a todos los que han recibido el ensayo clínico. Ya, podría decir, no me pongas la segunda dosis. ¿Cuántas personas de ese padrón podrían tener otra enfermedad, lo que se llama comorbilidad y podrían perder la vida? ¿Quién asume esa responsabilidad, usted, ministro? Si el primer deber del Estado es proteger la vida y la salud, con todos los problemas que tenemos no podemos tomar este tipo de medidas absolutamente irracionales que son de carácter político”, agregó.

Finalmente, precisó que existe diferencia entre quienes recibieron las dosis de Sinopharm en fase 3 de quienes fueron inoculados durante este año, en relación a las exministras de Salud y Relaciones Exteriores Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, respectivamente.

“Hay que hacer una diferencia. En el mes de febrero, el gobierno compró el primer millón de vacunas de Sinopharm, eso sí era dinero del gobierno y tenían ese millón de vacunas que aplicarse siguiendo un cronograma. Si alguien se aplica una vacuna porqeu ya estaban aprobadas, es otra cosa. No comparar a esas personas con las que fueron parte de ese ensayo clínico fase 3, cuando no había vacuna aprobada”, acotó.

