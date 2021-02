El candidato al Congreso por Lima Metropolitana de Somos Perú, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la decisión que tomó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al revocar la exclusión que se dictó en su contra en primera instancia, y señaló que el ente electoral actuó con autonomía para establecer que sigue en carrera para las elecciones del 11 de abril.

“Insistan en tratar de sacarnos de carrera. Solo lograrán hacernos más fuertes y más perseverantes. El JNE ha actuado con autonomía, hay que respetarlo y seguimos. En ningún momento perdimos la confianza”, señaló el expresidente.

Esta mañana, el JNE publicó la resolución en la cual concluye, por tres votos en mayoría de sus integrantes, que Vizcarra Cornejo no omitió información en su declaración jurada de hoja de vida sobre el 30% de acciones que tiene en la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A.C., al evaluar que esta firma fue dada de baja en el 2007 y que, desde entonces, no ha generado ingresos y, por ende, no requería ser considerada como bien o como ingreso adicional.

“Esta resolución es clara, dice que hemos cumplido con el procedimiento establecido por el propio JNE, que la interpretación que hizo el Jurado Electoral Especial (Lima Centro 2) no es correcta. Es decir, que hemos cumplido y vamos a seguir trabajando porque somos respetuosos de la institucionalidad”, comentó el candidato del Parlamento.

Martín Vizcarra también aseguró que, desde el 15 de enero que el JEE Lima Centro 2 decidió en primera instancia excluirlo de la contienda electoral, no realizó algún tipo de comentario para que no se considere que estaba presionando al JNE.

“No he ejercido ningún tipo de presión, ni directa ni indirectamente. Confiamos en el cumplimiento de la norma y que el JNE se iba a pronunciar de manera correcta, como lo hizo hoy y nos ha notificado. Seguramente habrá más esfuerzos, seguiremos enfrentándolos uno a uno”, aseguró, para luego destacar que las tachas en su contra fueron presentadas por Yeni Vilcatoma (excongresista fujimorista), Mónica Yaya (excandidata al Congreso del Apra) y José Medina (exmilitante de APP).

“¿Es coincidencia? El grupo más fuerte y representativo del Congreso anterior y también de este Congreso son los que a través de sus alfiles están presentando estas tachas como intentos desesperados de sacarnos de carrera electoral. Pero finalmente nosotros confiamos en la legalidad y la justicia y por eso no hemos hecho ningún movimiento para cambiar las cosas, sino con tranquilidad esperamos que la instancia que corresponde se pronuncie al respecto”, concluyó.

