Conforme a los criterios de Saber más

Casi un mes después de que se diera inicio en el Perú a los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19, el entonces presidente Martín Vizcarra se sometió a la prueba experimental el 2 de octubre del año pasado. Así lo anunció este jueves en conferencia de prensa el hoy candidato al Congreso por Somos Perú.

Los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino empezaron oficialmente en el país el 9 de setiembre de 2020, aunque la marcha blanca del proceso comenzó un par de días antes. En agosto, Martín Vizcarra había informado que se daría inicio a la fase de pruebas.

“Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Confirmo que fue el 2 de octubre (de 2020). El premier Walter Martos me dijo que no lo recomiendo, es muy riesgoso”, dijo Vizcarra, tras indicar que la segunda dosis del ensayo le fue aplicada a fines de octubre y que su esposa Maribel Díaz también se convirtió en voluntaria.

La etapa de los ensayos clínicos está a cargo de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A los voluntarios de la prueba se les administra una dosis de la vacuna real contra la COVID-19 o un placebo. Ninguno de ellos conoce cuál de ellos se le aplicó.

Vizcarra se sometió a la fase de pruebas cuando esta ya se encontraba avanzada. Entre la fecha del inicio de los ensayos y la posible inoculación de la vacuna de la que fue parte, el exmandatario visitó las sedes de la UPCH y la UNMSM para supervisar los ensayos clínicos.

Primera visita

El 11 de setiembre de 2020, dos días después del inicio de los ensayos clínicos, Martín Vizcarra llegó hasta la sede de la Universidad Cayetano Heredia, acompañado de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti y el canciller Mario López Chavarri. Ahí fueron recibidos por el doctor Germán Málaga, responsable principal del proyecto.

Martín Vizcarra en las instalaciones donde se desarrollaban los ensayos clínicos. Foto: Presidencia

Vizcarra hizo un recorrido por las instalaciones de la sede para verificar el desarrollo de los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna y vio de cerca la aplicación a los voluntarios.

Foto: Presidencia

Además, tuvo contacto directo con el personal médico y con una delegación de científicos de la China.

Ese día, señaló que su gobierno trabajaba para que los diversos laboratorios puedan hacer pruebas en el país. “He constatado el orden, la bioseguridad y el nivel de profesionalismo que tenemos”, manifestó.

Martín Vizcarra junto al doctor Germán Málaga. Foto: Presidencia

Segunda inspección

Un par de semanas después, Martín Vizcarra llegó a la Universidad Mayor de San Marcos para supervisar el inicio de la segunda etapa de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm.

El 29 de setiembre visitó el Centro de Investigación Clínica e Inmunizaciones de dicha casa de estudios. También lo hizo acompañado de Mazzetti y López.

Martín Vizcarra y ministros en los exteriores de la sede de la UNMSM. (Foto: Presidencia)

El ex jefe de Estado hizo un recorrido guiado del doctor Eduardo Ticona y conoció los ambientes donde se realizaron los ensayos con el segundo grupo de voluntarios.

Vizcarra y Mazzetti en la sede de la UNMSM. Foto: Presidencia

En aquel momento, Vizcarra sostuvo que aún faltan meses para tener la vacuna disponible y, mientras eso dure, pidió no bajar la guardia.

“La vacunación es una etapa fundamental en el combate del Covid-19. Por ello, estamos poniendo grandes esfuerzos como gobierno y podemos ver también que la población está comprometida con estos ensayos, con ayudar y sumar esfuerzo”, declaró.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra dijo que fue parte de los 12 mil voluntarios de la fase 3 de Sinopharm en el Perú. (Facebook: Somos Perú)