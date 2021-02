Martín Vizcarra, candidato al Congreso por el partido Somos Perú, cuestionó este lunes el protocolo sanitario emitido por el Ministerio de Salud (Minsa) para evitar contagios de coronavirus (COVID-19) durante las campañas electorales. Indicó que las medidas deben ser “claras e iguales para todos”, para no generar confusión.

“Somos un partido responsable y tenemos que respetar estrictamente, pidiendo siempre la aclaración de algunos temas, porque dice ‘cuando hagas -en los sitios que se pueda- reuniones, el distanciamiento tiene que ser de dos metros’. Entonces, cuando hay contradicciones nos genera un poco de dudas”, señaló en una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Facebook.

El último domingo, el Minsa aprobó el protocolo que establece medidas de seguridad y prevención contra el COVID-19 para las actividades de campaña electoral en el marco de las Elecciones Generales 2021. En la directiva se detalla como medidas de prevención y control el distanciamiento físico de dos metros ente las personas; la higiene de manos para reducir la presencia de microbios; el uso permanente de mascarilla; el uso adecuado de careta facial, así como evitar tocarse el rostro, entre otros.

“Por qué si voy a comprar un producto de primera necesidad a una tienda, un mercado, me permiten estar hasta un metro [de distancia]. El distanciamiento es no acercarte a menor distancia de un metro, pero si es en campaña es a dos metros, entonces, ¿el simpatizante contagia más que cualquier ciudadano? Hay algo raro, por eso debe estandarizarse las medidas, si es dos metros de distanciamiento, para todos [...] Tienen que ser las medidas claras e iguales para todos, entonces, no genera confusión”, sostuvo Vizcarra.

El expresidente destacó que esos detalles deben tomarse en cuenta, pero que serán respetuosos y estrictos ya que todos “debemos colaborar” en la lucha contra la pandemia. Además, reiteró que en su agrupación política, se han suspendido las actividades de campaña para evitar los contagios del virus.

“Nosotros incluso desde que el martes de la semana pasada [cuando] el presidente [Francisco] Sagasti anunció la medida de situación extrema para Lima, suspendimos las actividades de campaña en Lima, no tuvimos que esperar hasta el 31 [de enero]. Desde el martes suspendimos, ya hora con este protocolo que ha salido el domingo, en las 10 regiones de situación extrema [no haremos] nada presencial, solamente virtual y en las otras regiones de situación de contagio alto y muy alto vamos a respetar estrictamente lo que diga el protocolo”, refirió.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Mesa Directiva propondrá a Junta de Portavoces incluir en agenda del pleno segunda votación de inmunidad parlamentaria