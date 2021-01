Fernando Ugaz, abogado del expresidente Martín Vizcarra, aseguró que el requisito utilizado por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 para justificar su exclusión de las Elecciones Generales del 2021 no está normado.

En declaraciones a Canal N, señaló que la declaración jurada que deben presentar los candidatos solo señala que se debe precisar la renta de acciones “y lo que se colocó es cero, es decir, que no hay renta”.

“Se declaró correctamente, sin embargo el jurado ha dicho que ese cero no es ninguna manifestación y que significa que tú no has salido a decir que tenías acciones y otras cosas. En la apelación le estamos diciendo es que una cosa es tener acciones y otra renta de acciones”, expresó.

“Lo que pide la norma es que precises si tienes renta de acciones. Lo que pasa es que el formulario no exige la descripción y no hay un espacio en el formulario del 2020 donde se pueda diseñar eso”, añadió.

Según detalló Ugaz, la renta cero significa que una persona no realiza una venta, no hay permuta, cesión, expropiación ni aporte de acciones, aunque éstas finalmente sí tienen un valor. También se mostró confiado en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) les dará la razón.

EXCLUSIÓN A MARTÍN VIZCARRA

El pasado 8 de enero el JEE Lima Centro 2 resolvió excluir de la contienda electoral a Vizcarra Cornejo por omitir consignar información en su declaración jurada de hoja de vida.

Dicho órgano consideró que el 18 de noviembre del 2020, en su declaración jurada de intereses, Vizcarra Cornejo declaró tener el 30% de participación en la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A. y que, en el rubro de periodo, indicó que tiene estas acciones desde mayo de 1998 hasta la fecha.

El área de fiscalización, al verificar esta información, halló que la empresa había sido dada de baja de oficio desde el 2007, pero también se detectó que el 1 de junio del 2015 se realizó un acto en el que la junta de accionistas de esta empresa le otorgó poderes a Vizcarra y dos de sus hermanos.

Esta información, según se lee en el documento, no fue consignada en la declaración jurada ni en los documentos subsanatorios que envió Somos Perú. Por ello, se aprobó su exclusión de los comicios del 11 de abril.

