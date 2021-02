Martín Vizcarra, el candidato al Congreso de Somos Perú por Lima Metropolitana, respondió a los cuestionamientos sobre si recibió una vacuna contra el COVID-19. “Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Confirmo que fue el 2 de octubre (del 2020)”, afirmó en una conferencia de prensa desde Tacna.

El candidato al Parlamento señaló que no reveló la información porque los 12 mil voluntarios de Sinopharm tienen que mantener la reserva por tratarse de una “fase experimental”.

“El premier (Walter Martos) me dijo que no le recomiendo, es muy riesgoso, ¿por qué tiene que asumir un riesgo que están asumiendo 12 mil peruanos?”, dijo, antes de confirmar que sí había recibido una dosis de los ensayos de Sinopharm.

El exmandatario se pronunció tras la propalación de una información en el canal Willax, en el que se indicó que tanto él como su esposa, Maribel Díaz Cabello, habrían recibido las primeras dosis de Sinopharm en el mes de setiembre 2020, cuando todavía ocupaba la jefatura de Estado.

Ese mes, el laboratorio chino había enviado sus primeros lotes de vacunas para proceder con las marchas blancas de los ensayos clínicos de la fase III que se realizarían en el Perú a través de la Universidad Cayetano Heredia. A todos los participantes de estas pruebas se les administraría una dosis que podía ser la vacuna real o un placebo.

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, negó tener algún tipo de confirmación a la fecha sobre una posible inoculación de Martín Vizcarra y aseguró que, por transparencia, ha pedido información dentro de la PCM, tras recordar que los datos de los ensayos clínicos se manejan con criterios propios que dependen de Sinopharm y de la Universidad Cayetano Heredia.

Martín Vizcarra dijo que fue parte de los 12 mil voluntarios de la fase 3 de Sinopharm en el Perú. (Facebook: Somos Perú)

“Nosotros no tenemos la confirmación. Ahora, de repente (Martín Vizcarra) habrá sido voluntario, no lo sé [...] De todas maneras, hemos solicitado que nos informen en aras de la transparencia. Yo he pedido que me informen aquí, en la PCM, si tenemos algún dato al respecto porque entiendo que los ensayos clínicos tienen sus protocolos respecto a la información que se brinda”, dijo a América noticias esta mañana.

Se sometió a prueba en vivo

Martín Vizcarra detalló que la segunda dosis del ensayo de la fase 3 de Sinopharm la recibió a finales de octubre. Asimismo, confirmó que su esposa, Maribel Díaz, también fue voluntaria de los ensayos.

“Le dije a mi esposa si me quiere acompañar en la decisión voluntaria y también ella me acompañó, así que sí, efectivamente. Somos ambos parte de los voluntarios. Ninguno de mis hijos, nadie más del despacho presidencial. Quien me acompañó fue mi compañera Maribel”, precisó.

Martín Vizcarra dio negativo para anticuerpos para coronavirus. (Facebook: Somos Perú)

Durante la conferencia de prensa, Martín Vizcarra se tomó en vivo una prueba de antígeno, en la cual se descartó que en su sangre tenga los anticuerpos contra el coronavirus.

“Tal como muestra aquí, no marca IgM ni tampoco IgG, lo que quiere decir, como está en la prueba molecular, no tengo COVID en mi organismo y no hay anticuerpos de COVID-19″, dijo al mostrar los resultados del examen.

